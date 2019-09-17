مع تغير الفصول .. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

مع دخول فصل الخريف والشتاء يزداد الشعور بالاكتئاب والحزن، وهو ما يسمى “الاضطراب العاطفى الموسمى” أو “اكتئاب الشتاء”، الذى يمكن أن يتطور ليصبح مرضاً بدلاً من أن يصبح حالة مرتبطة بموسم معين، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض اكتئاب الخريف، وفقاً لموقع “Health nation”.
واكتئاب الشتاء يصيب الشخص بالخمول والحزن والاكتئاب، نتيجة غياب الشمس وبرودة الجو، خاصة أن الشمس تمد الجسم بفيتامين د الذى يساعد فى تحسين الحالة النفسية والمزاجية.
ويمكن أن تجعل الأجواء الرمادية الكئيبة شديدة البرودة أى شخص يشعر بالخمول قليلاً، لكن الاضطراب العاطفى الموسمى يتجاوز الاكتئاب العادى، وهو حلقة اكتئابية تنجم عن التغيرات الموسمية، وعادة ما تكون الأشهر الباردة فى الخريف والشتاء.
صحيفة اليوم السابع