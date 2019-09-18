أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
الإنتباهة:
* أوامر بالقبض على (المطيع) ومديرين سابقين في الحج والعمرة
* (زيرو فساد): (الخضر) رهن اقسام الشرطة بالعاصمة.. حجز ممتلكات (وداد) وحظرها من السفر
السوداني:
* مجلس الوزراء: إجراءات عاجلة لمعالجة أزمتي الخبز والمواصلات
* السفير السوري:سنطلب إمهال السوريين الموجودين بالسودان (6) أشهر لتوفيق أوضاعهم
* شاهد اتهام يكشف معلومات صادمة في قضية مقتل معلم خشم القربة.. حجز ممتلكات (37) من رموز النظام السابق
اليوم التالي:
* مبارك الفاضل لـ (اليوم التالي): علي عثمان كان يخطط لإعدام الترابي
* حجز ممتلكات حرم الرئيس المخلوع وأسرتها
* شاهد اتهام: (10) متهمين اشتركوا في تعذيب أحمد الخير
الصيحة:
* اجتماع لمدير المخابرات مع مدنيي (السيادي) للبحث عن المفقودين
* خلافات بين مكونات (الجبهة الثورية) حول ملف الترتيبات الأمنية
* شاهد يتعرف على المتهمين من (الأمن) بقتل (أحمد الخير)
الوطن:
* محاكمة (وداد) و(37) متهماً بالفساد الأسبوع المقبل
* البرهان: سحب القوات من اليمن عند الضرورة
* توقف (50%) من إنتاج النفط جراء الهجوم على (أرامكو) السعودية
آخر لحظة:
* تجميد أرصدة وأصول ضخمة لبنوك وشركات
* تأجيل مفاجيء لزيارة حمدوك إلى فرنسا.. لجنة بين المخابرات والسيادي بشأن (المفقودين)
الجريدة:
* فساد جديد بشركة مواصلات الخرطوم
* بلاغ ضد طه بالاستيلاء على بنك الطعام وحجز ممتلكات (37) مخلوعاً
* حالات ولادة مشوهة بتلودي واتهامات باستخدام (سيانيد)
الأهرام اليوم:
* البرهان: سحب القوات السودانية باليمن سيتم عند الضرورة
* ثوار يغلقون طريق سنار احتجاجاً على مشروع زراعي يملكه (البرير)
الدار:
* محامي شاهد دفاع يروي تفاصيل مثيرة في قضية شقة شمبات
* طلب المتهم عثمان توثيق المتهم الأول الليبي منعاً من هروبه
* جثمان الراحل صلاح بن البادية يصل فجر اليوم ويدفن بأبو قرون
* المفاجآت تتوالي في محاكمة المتهمين بقتل المعلم أحمد الخير
* حجز كل ممتلكات زوجة المخلوع و(37) آخرين
* أحكام رادعة في مواجهة المتهمين بانتحال شخصية حميدتي
*الخرطوم (كوش نيوز)