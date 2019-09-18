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عناوين الصحف

2019/09/18

2019/09/18


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019م



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تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

الإنتباهة:

* أوامر بالقبض على (المطيع) ومديرين سابقين في الحج والعمرة

* (زيرو فساد): (الخضر) رهن اقسام الشرطة بالعاصمة.. حجز ممتلكات (وداد) وحظرها من السفر

السوداني:

* مجلس الوزراء: إجراءات عاجلة لمعالجة أزمتي الخبز والمواصلات

* السفير السوري:سنطلب إمهال السوريين الموجودين بالسودان (6) أشهر لتوفيق أوضاعهم

* شاهد اتهام يكشف معلومات صادمة في قضية مقتل معلم خشم القربة.. حجز ممتلكات (37) من رموز النظام السابق

اليوم التالي:

* مبارك الفاضل لـ (اليوم التالي): علي عثمان كان يخطط لإعدام الترابي

* حجز ممتلكات حرم الرئيس المخلوع وأسرتها

* شاهد اتهام: (10) متهمين اشتركوا في تعذيب أحمد الخير

الصيحة:

* اجتماع لمدير المخابرات مع مدنيي (السيادي) للبحث عن المفقودين

* خلافات بين مكونات (الجبهة الثورية) حول ملف الترتيبات الأمنية

* شاهد يتعرف على المتهمين من (الأمن) بقتل (أحمد الخير)

الوطن:

* محاكمة (وداد) و(37) متهماً بالفساد الأسبوع المقبل

* البرهان: سحب القوات من اليمن عند الضرورة

* توقف (50%) من إنتاج النفط جراء الهجوم على (أرامكو) السعودية

آخر لحظة:

* تجميد أرصدة وأصول ضخمة لبنوك وشركات

* تأجيل مفاجيء لزيارة حمدوك إلى فرنسا.. لجنة بين المخابرات والسيادي بشأن (المفقودين)

الجريدة:

* فساد جديد بشركة مواصلات الخرطوم

* بلاغ ضد طه بالاستيلاء على بنك الطعام وحجز ممتلكات (37) مخلوعاً

* حالات ولادة مشوهة بتلودي واتهامات باستخدام (سيانيد)

الأهرام اليوم:

* البرهان: سحب القوات السودانية باليمن سيتم عند الضرورة

* ثوار يغلقون طريق سنار احتجاجاً على مشروع زراعي يملكه (البرير)

الدار:

* محامي شاهد دفاع يروي تفاصيل مثيرة في قضية شقة شمبات

* طلب المتهم عثمان توثيق المتهم الأول الليبي منعاً من هروبه

* جثمان الراحل صلاح بن البادية يصل فجر اليوم ويدفن بأبو قرون

* المفاجآت تتوالي في محاكمة المتهمين بقتل المعلم أحمد الخير

* حجز كل ممتلكات زوجة المخلوع و(37) آخرين

* أحكام رادعة في مواجهة المتهمين بانتحال شخصية حميدتي

*الخرطوم (كوش نيوز)

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