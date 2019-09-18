أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019م
صحيفة الزعيم :
العقرب يمدد عقدة قبل التوجة الي بغداد
(الزعيم) تكشف تفاصيل الغدر ب (الديسكو) ونجوم الاحمر يبرئون ابراهومة من تهمة التحريض.
المريخ يفتح خطأ مع مدرب جزائري..ابوعنجة مدربا عاما والصخيفة تحاورة.
صحيفة الصدي :
مجلس المريخ يطيح بابراهومة وخيري والاضراب مستمر.
ابراهيم حسين.. عملت مدربا واداريا بالمجان
زيكو وحسبو يرفضان خلافة مدثر خيري.
صحيفة الجوهرة الرياضية :
قال ان الازرق لم يتأهل بعد الجنرال يحذر اللاعبين ويطالب باحترام الخصم
بعثة الهلال تصل الخرطوم فجرا . تتدرب مساءا وبشه الصغير يعلن جاهزيته للمشاركه
الهلال بنتظر وصول بطاقة التونسي ..وشداد يرفض بقاء دوليه باديس ابابا
المريخ يجدد للمدينه ويعيره للقوة العراقي ، يقيل ابراهومه والجوهره تكشف الاسباب .وجمال ابوعنجه مدربا للفريق
جماهير الهلال تستعد لمعركة النيجيري
شداد يرفض بقاء دولي الهلاب باديس ابابا ويوجه بعودتهم الى الخرطوم
الخرطوم الوطنى يواجه هلال الابيض غدا
حارس انيمبا سنرد الصاع صاعين .
أبرز عناوين صحف الهلال المحلية :
بعثة الهلال تصل الخرطوم قادمة من نيجيريا بعد رحلة شاقة
الجهاز الفني للهلال يمنح لاعبي الفريق راحة من تدريبات اليوم
الازرق يفتح صفحة مباراة الاياب امام انيمبا إعتباراُ من يوم غداً الخميس
العناصر الدولية بالهلال تنضم لمعسكر المنتخب الأول الذي سيغادر اليوم إلى تنزانيا
مدرب انيمبا: سنخرج ببطاقة التأهل من أمدرمان والهلال ليس قويًا
مدرب انيمبا: لسنا لدينا ما نخاف عليه وسنقاتل من أجلّ التأهل
بعثة منتخب الشباب تصل يوغندا بسلام للمشاركة بسيكافا
المريخ يقيل ابراهومة ويجدّد التعاقد مع بكري المدينة ويعيره للقوة العراقي
الجهاز الفني واللاعبين بالمريخ يواصلون الاضراب عن التدريبات بسبب مستحقاتهم المالية
مفاجأة… غارزيتو إستلم 50٪ فقط من مستحقاته على المريخ
أكرم خيري: من يتهموننا بالتحريض عليهم أن يواجهوننا ولتحرق روما
الجمعية العمومية للأهلي شندي تجيز النظام الأساسي
الخرطوم الوطني يواجه هلال الابيض غداً
هلال الفاشر يواجه المريخ بملعب النقعة في 26 من الشهر الجاري
النسور يكسب الكدرو في دوري الاولى بالخرطوم
انسحاب شباب حلايب من كأس السودان المحلي لبورتسودان
حامد نارتي يفشل في تخطي الترعة بأرقو من بطولة كأس السودان
مريخ الجنينة يكتسح التحدي بنصف دستة في كأس السودان
كأس السودان في نيالا : الجبل يفوز على الوفاق .. والسد يهزم الرابطة
تحقيق عاجل في حادثة بيع مواهب سودانية لدول خليجية
أبرز عناوين الأخبار الرياضية العالمية :
برشلونة يفلت بنقطة تعادل مثيرة أمام دورتموند
ليفربول يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالسقوط في سان باولو
إنتر يقتنص تعادلا قاتلا من براثن سلافيا براغ في مستهل حملته الأوروبية
فالنسيا يقهر تشيلسي في ستامفورد بريدج
أياكس يرد ليل بثلاثية ويتصدر مجموعته بالأبطال
لايبزيج الألماني يعود من البرتغال بفوز ثمين على بنفيكا
الهلال السعودي يهزم الاتحاد ويعبر إلى قبل نهائي أبطال آسيا
المحكمة الرياضية تعلن تقليص عقوبة نيمار من 3 مباريات أوروبية إلى مباراتين فقط
ريال مدريد يفقد مارسيلو في مباراة باريس سان جيرمان بسبب إصابته في ظهره
ريال مدريد يفقد: راموس – ناتشو – مودريتش – اسينسيو – ايسكو – دياز
هازارد وبيل ضمن التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام سان جيرمان
المنتخب البرازيلي يواجه وديا السنغال ونيجيريا يومي 10و13 اكتوبر في سنغافوره
تأكد غياب ثنائي بايرن ميونخ (جوريتسكا وديفيد ألابا) عن مواجهة النجم الأحمر
سارسفيلد يواصل استفاقته في الدوري الأرجنتيني
الفيفا يرفض التماس الاتحاد التونسي بخصوص عقوبة الإفريقي
كاف يعلن يوم 3 أكتوبر موعداً لقرعة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا
زيدان: هازارد جاهز للعب أساسيًا ضد سان جيرمان
نيفيل: البرازيلي فابينيو أفضل لاعب وسط دفاعي في العالم
فيراتي: الريال أسطورة دوري الأبطال.. ونيمار يحتاج فرصة ثانية
توخيل: زيدان يعاني نفس مشكلتي.. وبنزيما مظلوم
كوكي: نتمنى ألا يكون رونالدو في أفضل حالاته
خيمينيز مدافع أتلتيكو: إخفاق العام الماضي سيساعدنا في هزيمة يوفنتوس
كلوب: ركلة جزاء نابولي غير صحيحة
بونوتشي: ننتظر خوض معركة ضد أتلتيكو مدريد
هوميلز: ميسي كاد أن يجعلنا أغبياء
باريلا نجم إنتر: سنبذل قصارى جهدنا للتأهل بدوري الأبطال
هندرسون قائد ليفربول: سنرد بطريقة مناسبة على الهزيمة أمام نابولي
رويس يلوم نفسه على ضياع الفوز أمام برشلونة
فالفيردي: تير شتيجن أنقذنا.. وميسي قدم ما يكفي
أنشيلوتي يبشر كلوب: ستفوز بدوري الأبطال
النيلين