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طب وصحة

2019/09/18

2019/09/18


صدمة في الأوساط الطبية … 6 أدوية للحموضة بينها “زانتاك” تحتوي على مادة تسبب السرطان



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قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء سحب مستحضر وتعليق تسجيل 5 مستحضرات أخرى تحتوي على مادة “رانيتيدين” احترازياً لاحتمالية وجود شوائب فيها من مادة N-Nitrosodimethylamine (NDMA) المصنّفة بأنها مادة يحتمل أن تكون مسرطنة.

ويأتي ذلك بعد أن رصدت الهيئة تقارير من جهات رقابية عالمية تفيد باحتمالية وجود شوائب بكميات قليلة من مادة N-Nitrosodimethylamine (NDMA) في بعض المستحضرات المحتوية على مادة رانيتيدين بما في ذلك مستحضر Zantac®.

وبيّنت الأسماء التجارية والشركات المسوقة لهذه المستحضرات وهي:

– NADINE ®PHARMA INTERNATIONAL CO.

– RANACID®TABUK PHARMACEUTICAL MANUFACTURING CO.

– RANID® TABUK PHARMACEUTICAL MANUFACTURING CO.

– RANIMAX® JAZEERA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (JPI)

– ZYDAC® JAMJOOM PHARMACEUTICALS COMPANY

وعلّقت الهيئة تسجيل عدد من المستحضرات احترازياً لحين صدور نتائج التحاليل المخبرية.

وأشارت الهيئة إلى وجود بدائل علاجية يمكن استخدامها بعد الرجوع للطبيب المعالج، داعية المجتمع والممارسين الصحيين إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق الرقم المجاني: 8002490000، أو الفاكس: 00966112057662، أو الرقم الموحد: 19999، أو البريد الإلكتروني ، أو من خلال الرابط .

صحيفة المرصد

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