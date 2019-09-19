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عناوين الصحف

2019/09/19

2019/09/19


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019م



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تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

المجهر:

* استقالة (الصادق المهدي) من رئاسة (نداء السودان)

* وزير الثقافة والإعلام يشهد مراسم تشييع الراحل (صلاح بن البادية) بقرية أبو قرون

الإنتباهة:

* الجمارك تقاضي الشقيق الأصغر للمعزول

* وفاة حالة وإصابتين بـ (الكوليرا) في سنار

تحقيق لـ (الانتباهة) يكشف تبديد (4) ولاة سابقين لـ (11)ترليون جنيه

اليوم التالي:

* اعتقال (الفاششوية) واستقالة الصادق من رئاسة (نداء السودان)

* (السيسي) يستقبل (حمدوك) ويوجه بسرعة تنفيذ المشاريع المشتركة

* (العدل والمساواة) ترفض ترشيح المهدي لمفوضية السلام وتحذر من حرب أهلية

الصيحة:

* استقالة (المهدي) من رئاسة (نداء السودان)

الوطن:

* القبض على مسؤول سابق بالقصر الرئاسي وإيداعه السجن

* استقالة الصادق المهدي من رئاسة (نداء السودان)

في أول زيارة لدولة عربية.. (حمدوك) يبحث بالقاهرة تعزيز العلاقات

آخر لحظة:

* تدهور الحالة الصحية لثلاثة من معتقلي النظام

* والي القضارف: لن نستجيب للمطالبة باقالة مسؤولين

* (آخر لحظة) تكشف أسباب تأجيل زيارة حمدوك إلى فرنسا

الجريدة:

* فساد في بيع قطعة أرض تابعة لجامعة الخرطوم لحرم المخلوع

* مقتل مزارع وإصابة امرأة بطلق ناري بالعباسية

* أزمة مياه بمروي و(150) جنيهاً لـ (البرميل)

الأهرام اليوم:

* استقالة الصادق المهدي من رئاسة (نداء السودان)

* نقابة المعلمين تطالب بحافز مقابل الغاء عطلة السبت

الدار:

* الدفاع يطلب منع الإعلام والمحكمة ترفض في محاكمة منسوبي جهاز الأمن بقتل المعلم محمد الخير

* أحد المعذبين يجهش بالبكاء ويأسف لأن المتهمين في عمر أبنائه

* بلاغ تحرش في مواجهة فنان شاب شهير

* تشييع مهيب للفنان الراحل صلاح بن البادية ودفنه في أبو قرون

* يا خبر.. ضبط شابين داخل قسم الشرطة يحملان حقيبة مخدرات

*الخرطوم (كوش نيوز)

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