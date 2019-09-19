أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
المجهر:
* استقالة (الصادق المهدي) من رئاسة (نداء السودان)
* وزير الثقافة والإعلام يشهد مراسم تشييع الراحل (صلاح بن البادية) بقرية أبو قرون
الإنتباهة:
* الجمارك تقاضي الشقيق الأصغر للمعزول
* وفاة حالة وإصابتين بـ (الكوليرا) في سنار
تحقيق لـ (الانتباهة) يكشف تبديد (4) ولاة سابقين لـ (11)ترليون جنيه
اليوم التالي:
* اعتقال (الفاششوية) واستقالة الصادق من رئاسة (نداء السودان)
* (السيسي) يستقبل (حمدوك) ويوجه بسرعة تنفيذ المشاريع المشتركة
* (العدل والمساواة) ترفض ترشيح المهدي لمفوضية السلام وتحذر من حرب أهلية
الصيحة:
* استقالة (المهدي) من رئاسة (نداء السودان)
الوطن:
* القبض على مسؤول سابق بالقصر الرئاسي وإيداعه السجن
* استقالة الصادق المهدي من رئاسة (نداء السودان)
في أول زيارة لدولة عربية.. (حمدوك) يبحث بالقاهرة تعزيز العلاقات
آخر لحظة:
* تدهور الحالة الصحية لثلاثة من معتقلي النظام
* والي القضارف: لن نستجيب للمطالبة باقالة مسؤولين
* (آخر لحظة) تكشف أسباب تأجيل زيارة حمدوك إلى فرنسا
الجريدة:
* فساد في بيع قطعة أرض تابعة لجامعة الخرطوم لحرم المخلوع
* مقتل مزارع وإصابة امرأة بطلق ناري بالعباسية
* أزمة مياه بمروي و(150) جنيهاً لـ (البرميل)
الأهرام اليوم:
* استقالة الصادق المهدي من رئاسة (نداء السودان)
* نقابة المعلمين تطالب بحافز مقابل الغاء عطلة السبت
الدار:
* الدفاع يطلب منع الإعلام والمحكمة ترفض في محاكمة منسوبي جهاز الأمن بقتل المعلم محمد الخير
* أحد المعذبين يجهش بالبكاء ويأسف لأن المتهمين في عمر أبنائه
* بلاغ تحرش في مواجهة فنان شاب شهير
* تشييع مهيب للفنان الراحل صلاح بن البادية ودفنه في أبو قرون
* يا خبر.. ضبط شابين داخل قسم الشرطة يحملان حقيبة مخدرات
*الخرطوم (كوش نيوز)