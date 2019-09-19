أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019م
صحيفة الصدي :
واقعة فساد جديدة في اتحاد الكرة بخصوص تزاكر مباراة السودان
نيابة الثراء الحرام تحظر الكاردينال من السفر.
لحنة المنتخبات تطلب سداد قيمة تزاكر إصدارها الفيفا وتكفل بسدادها للخطوط الإثيوبية.
صحيفة الزعيم :
نجوم المريخ يرفضون المثول امام لجنة التحقيق
المجلس يعلن عن وصول المدرب الجزائري اليوم.والعقرب يغير وجهتة من بغداد الي الكوبت.
الغربال .اهملوني .ولم يسالوا عني. ولم يتحدث معي احد عن اعادة قيدي.
صحيفة الجوهرة الرياضية :
الجنرال يقلل من تأثير غياب الدوليين مع المنتخب ، الهلال يعلن الطوارئ لمواحهة انيمبا النيجيري
الكاردينال يجتمع بالاستشاريه ..يشيد بالجهاز الفنى والسلطات تحظر سفره
قلب دفاع الازرق يثير القلق ..دراج ينافس بقوة فى الارتكاز ، ومدرب انيمبا :واثق من التأهل بامدرمان
بعثة منتخبنا الاول تصل اديس ابابا..شبابنا يستعدون بيوغندا لسيكافا..وتحكيم سودانى لمباراة اسقى والرفاع
الهلال يعود للتدريبات اليوم فى غياب الدوليين
الكاردينال يشيد بالجهاز الفنى ودائرة الكره
أبرز عناوين صحف الهلال المحلية :
الهلال يعود للتحضيرات مساء اليوم استعداداً لمواجهة الفلاح عطبرة
الاتحاد السوداني يؤكد قيام مباراة الهلال والفلاّح في 26 من الشهر الجاري
الجهاز الفني يعلن الطواريء لأنيمبا .. ويقلل من غياب الدوليين
الكاردينال يجتمع بالهيئة الإستشارية لنادي الهلال
الاستئنافات تنظر إستقالة مقررها وتؤجل إجتماعها إلى الاثنين
بعثة المنتخب الأول تصل أديس ابابا برئاسة رمزي يحي
منتخب الشباب يستهل تدريباته ظهراً بـ(قولو) اليوغندية تأهباً لسيكافا
اتحاد الكرة: لا خطاب رسمي بشأن عمومية النظام الأساسي للمريخ
الخرطوم الوطني يواجه هلال الأبيض ودياً عصر اليوم
أهلي عطبرة يبحث عن مدرب قبل انطلاقة الجولة الثالثة للممتاز
نادي العلم تمبول يشكو المريخ العاصمي بعد ضمه لاعبه متوكل كوكو دون الرجوع إليه
الزومة تهزم الرابطة في دوري الاولى بالخرطوم
مريخ الفاشر يواجه الموردة ودياً استعداداً لاستئناف مبارياته في الممتاز
الشرطة يتوج لقب بدورة التسامح بالقضارف
حلة حسن والعمال يتعادلان في دوري الدرجة الاولى بودمدني
عثمان عبيد يفوز برئاسة نادي المريخ كسلا وعبدالرحمن حامد نائباً له
انطلاق اعمال ورشة التخطيط الاستراتيجي للاتحاد الدولي لكرة القدم بالعاصمة الايسلندية
قبول استقالة رئيس وسكرتير اتحاد ألعاب القوى السوداني
صافرة سودانية تضبط مواجهة آسفي المغربي والرفاع البحريني في بطولة الملك محمد السادس
أبرز عناوين الأخبار الرياضية العالمية :
دي ماريا يقود استعراضا باريسيا على شرف ريال مدريد
أتلتيكو مدريد يُحبط يوفنتوس بتعادل في الوقت القاتل
فوز سهل لبايرن ميونخ أمام النجم الأحمر
توتنهام يهدر نقطتين أمام أولمبياكوس اليوناني
دينامو يستعرض برباعية في مرمى أتلانتا
إيفرجراند الصيني يبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا
آرسنال يبدأ حملته الأوروبية بمهمة ألمانية عسيرة
أتلتيكو ينفي “العقوبة 300 يورو” ضد برشلونة لضم جريزمان
ماركينيوس يعكر فرحة توخيل أمام ريال مدريد بعد تعرضه للاصابة
سان جيرمان يكبد زيدان أكبر خسائره في دوري الأبطال
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رونالدو: هدفي في يوفنتوس الأفضل بمسيرتي
رونالدو: أنا وميسي لسنا أصدقاء لكن لدي علاقة جيدة معه
مدرب أياكس: ارتكبنا عدة أخطاء أمام ليل وأونانا أنقذنا
زيدان: لم نشارك في مباراة سان جيرمان
سيميوني: أتلتيكو مدريد افتقد للشراسة الهجومية
ساري: نشعر بمذاق مرير لضياع الفوز
توخيل: لعب كل المباريات بدون نيمار مستحيل
بونوتشي: الكرات الثابتة كلفتنا نقطتين ثمينتين
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رونالدينيو: ميسي أفضل لاعب في التاريخ
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النيلين