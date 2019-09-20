أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019م
الصيحة:
* استقالة (32) مدير جامعة وإقالة وكيلي الخارجية والتعليم العالي ومدير السدود
* إلغاء الوحدات الجهادية وإعفاء قيادات شركات النفط والغاز والمعادن
* والي جنوب دارفور يكشف تفاصيل أحداث قريضة ومقتل مواطنين وضباط بالجيش
* قرار بتبعية جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لمجلس السيادة
* إطلاق سراح عدد من سجناء الحركات المسلحة
الإنتباهة:
* إقالات بالجملة في أجهزة الدولة
* وزير العدل: وجدت وثيقتين دستوريتين في الوزارة
* حمدوك: تهم أخرى في مواجهة المعزول
* عودة السرقات في مطار الخرطوم وتدوين (21) بلاغاً
* (36) مدير جامعة حكومية يستقيلون استباقاً لإقالتهم
الدار:
* حل جميع مجالس الإدارات في النفط والكهرباء والتعدين
* وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي
* (الدار) ترصد بلاغ الشاب عمر الذي اختفى وترك عربته بكبري كوبر
* استقالة مديري (32) جامعة حكومية بعد تصريحات وزيرة التعليم العالي
* كمين للشرطة داخل مزرعة بخور سماحة يفجر مفاجأة
* وزير العدل: اتجاه لإلغاء قانوني النظام العام وجهاز الأمن
الخرطوم (كوش نيوز)