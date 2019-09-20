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عناوين الصحف

2019/09/20

2019/09/20


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019م



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أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019م

الصيحة:

* استقالة (32) مدير جامعة وإقالة وكيلي الخارجية والتعليم العالي ومدير السدود

* إلغاء الوحدات الجهادية وإعفاء قيادات شركات النفط والغاز والمعادن

* والي جنوب دارفور يكشف تفاصيل أحداث قريضة ومقتل مواطنين وضباط بالجيش

* قرار بتبعية جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لمجلس السيادة

* إطلاق سراح عدد من سجناء الحركات المسلحة

الإنتباهة:

* إقالات بالجملة في أجهزة الدولة

* وزير العدل: وجدت وثيقتين دستوريتين في الوزارة

* حمدوك: تهم أخرى في مواجهة المعزول

* عودة السرقات في مطار الخرطوم وتدوين (21) بلاغاً

* (36) مدير جامعة حكومية يستقيلون استباقاً لإقالتهم

الدار:

* حل جميع مجالس الإدارات في النفط والكهرباء والتعدين

* وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

* (الدار) ترصد بلاغ الشاب عمر الذي اختفى وترك عربته بكبري كوبر

* استقالة مديري (32) جامعة حكومية بعد تصريحات وزيرة التعليم العالي

* كمين للشرطة داخل مزرعة بخور سماحة يفجر مفاجأة

* وزير العدل: اتجاه لإلغاء قانوني النظام العام وجهاز الأمن

الخرطوم (كوش نيوز)

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