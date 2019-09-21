أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2019م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
المجهر:
* مقتل (8) بينهم ضابط في اشتباكات بين رعاة والشرطة في قريضة
* (قوش) يتوسط بين نجلي (الميرغني) لطي خلافات الاتحادي الديقمراطي
الإنتباهة:
* (80) مليار دولار فساد في بيع أصول حكومية
* (الثورية) (4) مسارات للتفاوض مع الحكومة
(الحرية والتغيير) ترشح امرأة للثروة الحيوانية
اليوم التالي:
* تشديد الحراسة وإزالة شاشة التلفزيون من زنزانة الرئيس المخلوع
* حركة عبد الواحد تعلن رسميا رفض التفاوض مع الحكومة
* عرمان لـ (اليوم التالي): الصادق المهدي سيحضر الاجتماعات وسنناقش استقالته خلالها
* إعفاء مدير شركة (الراوات) للبترول بقرار من وزير الطاقة والتعدين
* المجلس المركزي للحرية والتغيير يعتمد خالد عباس لوزارة الثروة الحيوانية
السوداني:
* (قوى الحرية) تعتمد امرأة لـ (الثروة الحيوانية) و(3) مرشحين لـ (البني التحتية)
* المدارس الخاصة تعتزم الدفع بمقترح لتأجيل امتحانات الشهادة
* مشادات بين مجموعتين تمنع نصب تمثال لـ (شهيد) بام درمان
الصيحة:
* مقترحات لاختيار اسم جديد لـ (الوطني)
* عضو بـ (السيادي) لا يستبعد حدوث انقلابات عسكرية
* دينق ألور لـ (الصيحة) حصلنا على وعد من (حميدتي) بقرار ينهي نزاع أبيي
الوطن:
* حركة مسلحة ترفض التفاوض مع المجلس السيادي
* اعتماد (4) مرشحين لوزارتي الثروة الحيوانية والبني التحتية
مليشيات طرابلس تقتل مهاجراً سودانياً والاتحاد الأوربي يندد
آخر لحظة:
* إجراءات قانونية ضد مديري جامعات
* التغيير: لا تغيير للوزراء ولن نحكم عليهم بالأقوال
* مواصلة للحملة.. إقالة مدير شركة بترولية كبرى
* الصحة: حالات الإصابة بالكوليرا غير مزعجة
الجريدة:
* خلافات تمنع نصب تمثال الشهيد عبد العظيم بشارع الأربعين
* خالد سلك: الوثيقة الدستورية عدلت بموافقة الطرفين
* العاملون بالتلفزيون يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حول (خفافيش الظلام)
الدار:
* اليوم استئناف محاكمة الرئيس المعزول البشير
* حرم الرئيس البشير فاطمة خالد ترفض أي حراسة بمنزلها بكافوري
* مواطن يلقي مصرعه بعد نجاته من حكم الاعدام
* استجواب ثلاث سيدات في قضية مقتل طفل ورميه داحل مرحاض بام بدة
* شعبة مباحث الصناعات تتمكن من القبض على عصابة كسر المحال التجارية
* البنتاغون يقدم خيارات عسكرية والأهداف المحتملة أمام ترامب للرد على إيران
*الخرطوم (كوش نيوز)