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عناوين الصحف

2019/09/21

2019/09/21


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2019م



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تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

المجهر:

* مقتل (8) بينهم ضابط في اشتباكات بين رعاة والشرطة في قريضة

* (قوش) يتوسط بين نجلي (الميرغني) لطي خلافات الاتحادي الديقمراطي

الإنتباهة:

* (80) مليار دولار فساد في بيع أصول حكومية

* (الثورية) (4) مسارات للتفاوض مع الحكومة

(الحرية والتغيير) ترشح امرأة للثروة الحيوانية

اليوم التالي:

* تشديد الحراسة وإزالة شاشة التلفزيون من زنزانة الرئيس المخلوع

* حركة عبد الواحد تعلن رسميا رفض التفاوض مع الحكومة

* عرمان لـ (اليوم التالي): الصادق المهدي سيحضر الاجتماعات وسنناقش استقالته خلالها

* إعفاء مدير شركة (الراوات) للبترول بقرار من وزير الطاقة والتعدين

* المجلس المركزي للحرية والتغيير يعتمد خالد عباس لوزارة الثروة الحيوانية

السوداني:

* (قوى الحرية) تعتمد امرأة لـ (الثروة الحيوانية) و(3) مرشحين لـ (البني التحتية)

* المدارس الخاصة تعتزم الدفع بمقترح لتأجيل امتحانات الشهادة

* مشادات بين مجموعتين تمنع نصب تمثال لـ (شهيد) بام درمان

الصيحة:

* مقترحات لاختيار اسم جديد لـ (الوطني)

* عضو بـ (السيادي) لا يستبعد حدوث انقلابات عسكرية

* دينق ألور لـ (الصيحة) حصلنا على وعد من (حميدتي) بقرار ينهي نزاع أبيي

الوطن:

* حركة مسلحة ترفض التفاوض مع المجلس السيادي

* اعتماد (4) مرشحين لوزارتي الثروة الحيوانية والبني التحتية

مليشيات طرابلس تقتل مهاجراً سودانياً والاتحاد الأوربي يندد

آخر لحظة:

* إجراءات قانونية ضد مديري جامعات

* التغيير: لا تغيير للوزراء ولن نحكم عليهم بالأقوال

* مواصلة للحملة.. إقالة مدير شركة بترولية كبرى

* الصحة: حالات الإصابة بالكوليرا غير مزعجة

الجريدة:

* خلافات تمنع نصب تمثال الشهيد عبد العظيم بشارع الأربعين

* خالد سلك: الوثيقة الدستورية عدلت بموافقة الطرفين

* العاملون بالتلفزيون يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حول (خفافيش الظلام)

الدار:

* اليوم استئناف محاكمة الرئيس المعزول البشير

* حرم الرئيس البشير فاطمة خالد ترفض أي حراسة بمنزلها بكافوري

* مواطن يلقي مصرعه بعد نجاته من حكم الاعدام

* استجواب ثلاث سيدات في قضية مقتل طفل ورميه داحل مرحاض بام بدة

* شعبة مباحث الصناعات تتمكن من القبض على عصابة كسر المحال التجارية

* البنتاغون يقدم خيارات عسكرية والأهداف المحتملة أمام ترامب للرد على إيران

*الخرطوم (كوش نيوز)

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