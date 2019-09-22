وزارة الصحة: (10) حالات إصابة جديدة بالكوليرا

تعتزم وزارة الصحة الاتحادية تطعيم مواطني ولايتي النيل الأزرق وسنار بمصل مضاد للكوليرا في غضون أسبوعين، وفي الأثناء كشفت عن تسجيل “10” إصابات جديدة بالمرض بولايتي سنار والنيل الأزرق أمس الأول.
وكشف وكيل الوزارة د. سليمان عبد الجبار في تصريح لـ(باج نيوز) عن تسجيل (9) حالات إصابة جديدة بالكوليرا في ولاية سنار وحالة واحدة بولاية النيل الأزرق، مشيراً إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بين مصابي المرض بمدينة الدمازين.
وأكدعبد الجبار إمكانية الوزارة في السيطرة على المرض، وقال إن تسجيل حالة وفاة واحدة بين المصابين بالمرض خلال الأيام الماضية مؤشر جيد يؤكد على جدوى المجهودات المبذولة من اللجنة الفنية لمكافحة الكوليرا.
في السياق كشفت ولاية النيل الأزرق عن جملة من التدابير تم اتخاذها لاحتواء الأوضاع الصحية ومرض الكوليرا بالولاية.
وكشف مديرعام الصحة بالولاية د. مصطفى جبر الله لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) عن تماثل (73) من الحالات المصابة بالكوليرا للشفاء، فيما تم عزل (17) حالة بمستشفيات الدمازين والروصيرص.
صحيفة السوداني