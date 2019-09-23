وفاة وإصابة (166) بالكوليرا في ولايتين

قالت وزارة الصحة الاتحادية إن جملة الإصابات بالكوليرا بلغت 158 إصابة، محصورة بولايتين، منها 115 إصابة بالنيل الأزرق، و43 بسنار.
وأشارت إلى زيادة الوفيات بحالة واحدة في سنار ليصبح مجموع الوفيات 8 وفيات، منها 6 بالنيل الأزرق و2 بسنار.
وقال مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة، د.بابكر المقبول، في تصريحات صحافية، عقب اجتماع اللجنة الفنية لمجابهة انتشار الكوليرا؛ إن الوزارة تتابع متابعة لصيقة الأوضاع الصحية، خاصة عقب ظهور حالات الكوليرا بولايتي النيل الأزرق وسنار.
وأشار المقبول إلى أن الجهود المبذولة تهدف للسيطرة على المرض والقضاء عليه في حيزه الجغرافي الحالي، ومنع انتشاره. وأقر بوجود عقبة عدم توفر الميزانيات المطلوبة من قبل وزارة المالية الاتحادية للولايات المتأثرة، مما يستوجب توفيرها منعاً لانتشار الوباء.
صحيفة السوداني