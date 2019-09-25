أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2019م
الوطن:
حميات مجهولة تضرب قرى في البحر الأحمر
حملة إعفاءات تطال مديري شركات الكهرباء
نيابة كسلا تلاحق “جماع” وتدعو المواطنين للمساعدة في القبض عليه
مفصولو التأمين الصحى يرفضون قرارات فصلهم
الانتباهة
إقالة مدراء شركات الكهرباء
سحب بلاغات قتلى مليونية 30 يونيو
“1.5” مليون شخص بلا وسيلة مواصلات بالعاصمة
انهيار وشيك لـ”جسر” في جوبا
عبد العزيز عشر: لم نناقش قضية تقرير المصير بشكلٍ رسمي في أي منبر
مفوضية حقوق الإنسان: لا اتهام لأيّة جهة بالتورّط في فضّ الاعتصام
الحكومة: لجان لمراقبة الدقيق بالأحياء
القبض على وزير سابق بالبحر الأحمر
السوداني
في أوّل حوار صحفي..وزير المالية يكشف لـ”السوداني” تفاصيل الدعم النقدي للمواطنين
البدوي: لا تشريد لأيّ موظف كفء بسبب الانتماء السياسي
موجة إقالات جديدة
وزير الدفاع جمال عمر في أوّل حوار لـ”القوات المسلّحة”: هنالك إمكانية لدمج الحركات في المؤسسة العسكرية
السيسي وتميم يدعوان لرفع السودان من قائمة الإرهاب
توقيف عصابة اعتدت على سودانيين بالسعودية
شاهد اتهام يروي تفاصيل مؤلمة بشأن تعذيب معلم خشم القربة
الجريدة
انشقاق بالوطني بعد إعلان أمانة غندور
تدخلات المخلوع وحرمه توقف ضبط”14″ فحم”طلح”
الآلاف يتظاهرون بنيالا ويقتحمون بيت الضيافة
الخارجية تستدعي أحد ديناصورات البعثات الدبلوماسية في الأردن
رئيس اللجنة القانونية بـ”زيرة فساد” يجمّد عضويته بالمنظمة
تجار يتعرّضون لنهب بالشمالية ويحذّرون من تكرار الظاهرة
الصيحة
متظاهرون يقتحمون”بيت الوالي” ويهشمون عربة شرطة بنيالا
أوامر بالقبض على مسؤولين في وزارة المالية بالبحر الأحمر
اتجاه لهيكلة قطاع الكهرباء ودمج شركاته الخمس
“تيار نصرة الشريعة”: الخيارات مفتوحة للوقوف أمام إلغاء الشريعة
الإمدادت تفتتح”3″ صيدليات مركزية جديدة بولاية الخرطوم
“حقوق الإنسان”: مجهولون ارتدوا الزي الرسمي فضّوا الاعتصام
التيّار
كباشي لـ”التيّار”: تعيين رئيس القضاء والنائب العام الأسبوع القادم
التاج لـ”التيّار”: أخطأنا في تجمّع المهنيين بعدم المشاركة وما زلنا ندفع الثمن
الأبيّض: الإضراب يوقف جميع معامل المستشفى
أخبار اليوم:
الكشف عن حقائق صادمة صاحبت فض الاعتصام وبينة لتقديم المتورطين للعدالة
لليوم الرابع .. تواصل التظاهرات في نيالا لتوفير الخبز ووقف الانفلات الأمني
السيسي وتميم يطالبان برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب
مجلس الوزراء : تقارير تؤكد وفرة الدقيق والوقود واجراءات حاسمة لمعالجة مشاكل التوزيع والنقل والتهريب
(أخبار اليوم) تتابع جلسات المحكمة : مفاجآت في قضية الشهيد الاستاذ أحمد خير
النيلين