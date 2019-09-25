انخفاض الإصابات بالكوليرا بالنيل الأزرق

انخفضت حالات التبليغ لمصابي الكوليرا بالنيل الأزرق اليوم إلى ثلاث حالات واحدة من منطقة قنيص شرق بمحلية الروصيرص وحالة من منطقة البان جديد شمال الدمازين وحالة من منطقة بكوري بمحلية قيسان.
جاء ذلك بالتقرير الذي عرضته غرفة الطوارئ باجتماعها مساء اليوم بقاعة التحصين بحضور أعضاء الغرفة من وزارة الصحة والمنظمات ومعتمد محلية الروصيرص وممثلي لجان المقاومة وقيادة الفرقة الرابعة مشاة.
وأوضح التقرير العدد الكلي للحالات الذي بلغ ١٢٩ حالة ٨١ منها من محلية الروصيرص و٤٢ بمحلية الدمازين و٣ من ودالماحي بجانب ٢ من محلية قيسان وحالة من محلية باو.
وكشف أن الحالات الموجودة حاليا بعنابر العزل بلغ ٩ حالات ٥بعنبر العزل بالدمازين و٤ بالروصيرص.
ومن خلال الاجتماع عرضت اللجان المتخصصة أنشطتها المنفذة في محاور الإصحاح البيئي وتعزيز الصحة بجانب كلورة المياه داخل وخارج الشبكة والتغذية ومناقشتها من قبل الغرفة.
وأكد المجتمعون أن الأنشطة تسير بصورة طيبة وستستمر بالتركيز على المناطق التي تظهر بها حالات للقضاء عليها تماما، معربين عن أملهم في التخلص من المرض في أقرب وقت ممكن.
ودعا د. مصطفى جبرالله وزير الصحة المكلف بالولاية إلى ضرورة تنفيذ التوصيات التي تمثل أوجه القصور بما يسهم في الحد والقضاء على الوباء بالولاية، وأعرب عن تقديره لمجهودات الولاية و الشركاء في توفير معينات العمل وتسهيل المهام.
سونا