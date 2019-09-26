أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
المجهر:
* اتفاق بين حزب (الميرغني) وحركة (الحلو) على تنسيق المواقف خلال الفترة الانتقالية
* الدعم السريع تنقذ (114) سودانياً واثيوبياً وتشادياً من عصابة اتجار بشر
الإنتباهة:
* الولاة لـ (البرهان): (لا نرغب في الحكم ونتعرض لمضايقات)
* حرية لـ (الانتباهة): كتيبة (دعم سريع) فضت الاعتصام دون تعليمات من قيادتها
السوداني:
* تحقيق لـ (السوداني) يكشف توزيع أفراد أموالاً للسائقين لخلق أزمة المواصلات
* حمدوك: (لن يتعرض أي صحفي في السودان الجديد للقمع أو (السجن)
* الولاة يطالبون باعفائهم وتعيين مدنيين بدلاً عنهم
الصيحة:
* الولاة العسكريون يطالبون باعفائهم
* (الدعم السريع) تحرر(138) أجنبياً وسودانياً من عصابات التهريب
الوطن:
* (مدني) يعلن الحرب على الفساد و(اقتصاد المحاسيب)
* حكام الولايات العسكريين يطالبون باقالتهم وتعيين ولاة مدنيين
* الحكومة تستعين بلجان المقاومة لضبط عمل المواصلات
الجريدة:
* تهديد العالقين بالطيران المدني بالفصل مرة أخرى
* فساد بمكتب سلام دارفور وصرف رواتب (457) موظفاً دون علمهم
* بلاغ جديد ضد المخلوع وأسامة عبد الله
الأهرام اليوم:
* ولاة الولايات العسكريون يطالبون بالمدنية ويستعجلون إقالتهم
* الثورية ترسل وفداً للخرطوم وتنتخب مناوي نائباً للرئيس وهجو رئيساً للتشريعي
آخر لحظة:
* رئيس أمريكي أسبق: حكومة حمدوك عرضة للخطر
* الحكام العسكريون: آن الأوان لاختيار مدنيين
*الكشف عن (تجار ظل) يقفون وراء ارتفاع الأسعار
الدار:
* فرد أمن للقتيل أحمد الخير: (ما تقول لي جنابو أنا ملك الموت)
* محكمة الفساد توجه تهمة جنائية لمعتمد محلية كرري السابق
* وزير العدل يتعهد بمحاكمة المتورطين في الانتهاكات
* (الاتحادي) و(الشعبية شمال) يوقعان بيان القاهرة
* الإعدام شنقاً للمتهم بقتل إمام مسجد مسدداً له (13) طعنة
* إدانة سائق ركشة بانتحال صفة الدعم السريع
*الخرطوم (كوش نيوز)