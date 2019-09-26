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عناوين الصحف

2019/09/26

2019/09/26


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019م



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تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

المجهر:

* اتفاق بين حزب (الميرغني) وحركة (الحلو) على تنسيق المواقف خلال الفترة الانتقالية

* الدعم السريع تنقذ (114) سودانياً واثيوبياً وتشادياً من عصابة اتجار بشر

الإنتباهة:

* الولاة لـ (البرهان): (لا نرغب في الحكم ونتعرض لمضايقات)

* حرية لـ (الانتباهة): كتيبة (دعم سريع) فضت الاعتصام دون تعليمات من قيادتها

السوداني:

* تحقيق لـ (السوداني) يكشف توزيع أفراد أموالاً للسائقين لخلق أزمة المواصلات

* حمدوك: (لن يتعرض أي صحفي في السودان الجديد للقمع أو (السجن)

* الولاة يطالبون باعفائهم وتعيين مدنيين بدلاً عنهم

الصيحة:

* الولاة العسكريون يطالبون باعفائهم

* (الدعم السريع) تحرر(138) أجنبياً وسودانياً من عصابات التهريب

الوطن:

* (مدني) يعلن الحرب على الفساد و(اقتصاد المحاسيب)

* حكام الولايات العسكريين يطالبون باقالتهم وتعيين ولاة مدنيين

* الحكومة تستعين بلجان المقاومة لضبط عمل المواصلات

الجريدة:

* تهديد العالقين بالطيران المدني بالفصل مرة أخرى

* فساد بمكتب سلام دارفور وصرف رواتب (457) موظفاً دون علمهم

* بلاغ جديد ضد المخلوع وأسامة عبد الله

الأهرام اليوم:

* ولاة الولايات العسكريون يطالبون بالمدنية ويستعجلون إقالتهم

* الثورية ترسل وفداً للخرطوم وتنتخب مناوي نائباً للرئيس وهجو رئيساً للتشريعي

آخر لحظة:

* رئيس أمريكي أسبق: حكومة حمدوك عرضة للخطر

* الحكام العسكريون: آن الأوان لاختيار مدنيين

*الكشف عن (تجار ظل) يقفون وراء ارتفاع الأسعار

الدار:

* فرد أمن للقتيل أحمد الخير: (ما تقول لي جنابو أنا ملك الموت)

* محكمة الفساد توجه تهمة جنائية لمعتمد محلية كرري السابق

* وزير العدل يتعهد بمحاكمة المتورطين في الانتهاكات

* (الاتحادي) و(الشعبية شمال) يوقعان بيان القاهرة

* الإعدام شنقاً للمتهم بقتل إمام مسجد مسدداً له (13) طعنة

* إدانة سائق ركشة بانتحال صفة الدعم السريع

*الخرطوم (كوش نيوز)

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