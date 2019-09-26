بالفيديو.. نجم المظاهرات (دسيس مان) يفاجئ الكنداكات ويعقد قرانه.. شاهد لحظة تلبيسه الدبلة لزوجته وسط فرح الحاضرين

فاجأ نجم السوشيال ميديا ونجم المظاهرات السودانية الأول محمد يحي الشهير باسم (دسيس مان) الجميع بعقد قرانه في الأيام الماضية وسط حضوره أهله ومعارفه.
ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أكد ناشرو مقطع الفيديو أن المقطع تم تصويره بعد عقد قران نجم التظاهرات الأول.
وتم تصوير المقطع لدسيس وزوجته وهما يتبادلان تلبيس الدبل فيما بينهما وسط فرح الأصدقاء وزغاريد النساء بإكمال نجم السوشيال ميديا المحبوب لعقد قرانه.
تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع جاءت مباركة لمحمد يحي وزوجته عقد القران مع تمنيات بإكمال الفرح الذي لم يتم الكشف عن موعده.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين للتعليقات المصاحبة للمقطع فقد مازح الكثير من المعلقين وخصوصاً الجنس اللطيف دسيس مان حيث كتبوا له (زمان شعارات كنداكة نعرسها ليك… ليه ما عرست كنداكة مننا).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/09/26 at 2:18 م (UTC 2) رابط التعليق
الف مبروك الجميل الرائع دسيس مان وبيت مال وعيال وربنا يسعدك
كما اسعدتنا فى تلك الايام الجميلة الحزينة وانت تستاهل كل الخير
الفين ومبروك وصبه زوجيه سعيده