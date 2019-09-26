الصحة توجه بمكافحة نواقل الأمراض

قال مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية دكتور بابكر المقبول في الاجتماع اليومي للجنة الفنية للاستجابة الصحية لمجابهة إنتشار وباء الكوليرا اليوم بقاعة الطوارئ، إن الحالات زادت خلال الأسابيع الأخيرة موجها بمكافحة كل نواقل الأمراض بمافي ذلك البعوض لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار عمليات السيطرة والقضاء على المرض.
وقالت الوزارة إن جملة الإصابات بحمى الضنك (مرحلة ماقبل الحمى النزفية) بولاية كسلا ٧٢ حالة تراكميا في الفترة من الأول من يناير وحتى أمس الأربعاء 25سبتمبر الجاري منها 4 حالات جديدة معلنة عدم وقوع حالات وفيات.
وكشف رئيس قسم المكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بالوزارة حمودة تيوك, أن مؤشرات الناقل مازالت مرتفعة مما يستوجب بذل مزيد من الجهود في تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة بولاية كسلا، لافتا إلى مراجعتها من قبل الوزارة الاتحادية مع منظمة الصحة العالمية وأضاف قائلا (كسلا تقوم بمجهودات كبيرة للقضاء على المرض) ولفت إلى الحاجة للمكافحة من منزل إلى منزل .
ونوه تيوك, إلى أن خطة كسلا تقوم على توفير 950 عاملا الأمر الذي يمكنها من تنفيذ استراتيجية من منزل إلى منزل مؤكدا أن الولاية رفعت حاجتها والبالغة 13مليون جنيه لتنفيذ كل الأنشطة المطلوبة .
ولفت إلى تقديم منظمة الصحة العالمية لمبلغ 2,800 مليون جنيه مشيرا إلى أن العديد من الجهات قدمت دعما منها التأمين الصحي, أطباء بلاحدود, واليونيسيف .
سونا