بيان من المهندسين أبناء الشعب السوداني بالكهرباء

اولا التحية لهذا الشعب الفريد وهو يقتلع الظلم، ويخطو بعزم نحن دولة المدنية والمؤسسة…
من حق هذا الشعب وهو يسجل أغلى انتصار على الطغيان ان يعلم أن العاملين بقطاع الكهرباء يواصلون العمل ليلا ونهارا، لخدمته وهو واجبهم، وصبروا في كل الظروف رغم عدم توفر كثير من معينات العمل وضعف المرتبات، وصبروا أيضا على ما يواجهونه من اساءات ومضايقات من البعض بمكاتب خدمة الجمهور لأسباب خارج ارادتهم، وصبروا على تداول كثير من المعلومات الكاذبة عن ما يدور في القطاع، وعند قيام ثورة ديسمبر المجيدة ، انحازوا للثورة، إيمانا منهم بالحرية والسلام والعدالة، واستبشروا بتبعية الكهرباء لوزارة الطاقة. ولكن يبدو أن أولويات الوزير النفط والمعادن…إذ انتظر العاملون بالكهرباء زيارته ولا زالوا.
فوجئ المهندسون والعاملون بقطاع الكهرباء اليومين السابقين، بقرارات غير مدروسة لوزير الطاقة والمعادن بخصوص تغييرات في قيادة الشركات، يبدو أنها مررت له لمن وثق فيه، وذلك بتعيين زميل كريم اختصاصه المحاسبة على رأس الشركة القابضة للكهرباء المعنية بقيادة التخطيط والتنسيق للكهرباء في السودان، وفي هذا الاختيار ظلم للزميل قبل ظلم الشعب السوداني، وهي حالة نادرة لم تحدث في كل تاريخ الكهرباء، ولا حتى في عهد التمكين. فوجئ المهندسون أيضا بتعيين زميل مؤهله دبلوم على رأس شركة التوليد الحراري ولم يعمل بها ابدا قبل ذلك، ومعلوم ان التوليد الحراري هو أكثر انواع التوليد تعقيدا.
فوجئ المهندسون أيضا بتعيين مدير لشركة النقل من خارج قطاع الكهرباء تماما.
وكانت الطامة الكبرى ظهور شخص سياسي لاتربطه علاقة رسمية بالقطاع ( محمد وداعة) ليدير اجتماع مدراء شركات الكهرباء الشي الذي لم يحدث من قبل حتى في عهد التمكين البغيض ويبدو ان الاخوة مدراء الشركات مغلوب على أمرهم.
الأمانة والشفافية تقتضي ان يعرف الشعب السوداني ان قطاع الكهرباء يديره الان محمد وداعة، وهو المسئول الفعلي عن الكهرباء.
الأمانة تقتضي ان يعلم السيد رئيس مجلس واعضاء مجلس السيادة، والسيد رئيس مجلس الوزراء، والشعب السوداني، ان استمرار الوضع الحالي بتعيين الأشخاص غير المناسبين في قيادة الشركات، وقيادة القطاع من الخارج من غير ذوي الخبرة ينذر بانهيار قريب لهذا القطاع الهام.
ايها الشعب الثائر…. نتعهد متمسكين بروح الثورة، ان نملك المواطن المعلومات اولا بأول.
عاش كفاح الشعب السوداني.
حرية…. سلام…. وعدالة…
بيان من المهندسين أبناء الشعب السوداني بالكهرباء