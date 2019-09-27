بيان من أسرة طالب سوداني معتقل في مصر يناشد وزراة الخارجية بالتدخل

تفاجأت أسرة الطالب وليد عبدالرحمن حسن سليمان، تداول وسائل إعلام مصرية فيديو مسجل لإبنها الطالب الجامعي الذي يسكن في شقة في منطقة الفيصل بالقاهرة، يدلي فيها باعترافات بأنه ضمن مجموعة من العناصر الإرهابية التي تسعى إلى نشر الفوضى في مصر.
وتأكد الأسرة أن وليد طالب يدرس في جامعة امدرمان الاهلية كلية الاقتصاد المستوى الثالث قسم المحاسبة، سافر إلى القاهرة لدراسة اللغة الألمانية في معهد اللغات الألماني
بعد تطاول فترة تعليق الدراسة بالجامعات السودانية، وكان يقطن مع الأسرة في حي الحاج يوسف شارع واحد بالخرطوم بحري، وليست له انتماء سياسي بالجماعات الإسلامية و الأخوان المسلمين..
وتعرب الأسرة عن بالغ قلقها من مصير أبنها، خاصة بعد مشاهدة صور له في الفيديو المتداول، وتبدي استعدادها على التواصل مع الجهات الرسمية في البلدين لتأكيد براءته، كما تطالب السلطات المختصة وخاصة وزارة الخارجية بالتدخل لإنقاذ واحد من رعاياها.
عن الأسرة الأستاذ
محي الدين أبو الزاكي