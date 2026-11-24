أكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان لها عن إدانتها واستنكارها للهجمات التي استهدفت مواقع في العاصمة الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، باستخدام الطائرات المسيّرة.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الاثنين 23 نوفمبر 2026

تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للهجمات التي استهدفت مواقع في العاصمة الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، باستخدام الطائرات المسيّرة، بما في ذلك أحد المباني التابعة للأمم المتحدة، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا من المدنيين ووقوع أضرار مادية.

وتؤكد الوزارة رفض دولة الكويت القاطع لأي مساس بالأعيان المدنية والمنشآت الحيوية ومقار المنظمات الدولية، مشددةً على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة.