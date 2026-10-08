السودان يدين استهداف مطار أبها ومطار الملك خالد بالرياض بالمملكة العربية السعودية

أعربت حكومة جمهورية السودان عن إدانتها بأشد العبارات لاستهداف مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

واكدت الحكومة في بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي رفضها القاطع للاعتداءات التي تهدد أمن المملكة وسلامة المدنيين والمنشآت المدنية، وتُقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يلي تنشر (سونا) نص البيان:

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

تعرب حكومة جمهورية السودان عن إدانتها بأشد العبارات لاستهداف مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وتؤكد رفضها القاطع للاعتداءات التي تهدد أمن المملكة وسلامة المدنيين والمنشآت المدنية، وتُقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتؤكد حكومة السودان تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانب قيادتها وشعبها الشقيق، ودعمها لما تتخذه من تدابير لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقاً للقانون الدولي.

وتدعو حكومة السودان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الاعتداءات، والعمل على وقفها وحماية المدنيين وضمان سلامة الملاحة الجوية.

إن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن السودان والمنطقة. وتجدد حكومة السودان موقفها الثابت الرافض لكل عدوان يمس أمن المملكة واستقراره.