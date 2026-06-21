مصر تصدر بيانا رسميا لتهدئة أزمة مفتعلة مع السودان

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن التصريحات المنسوبة لوزير البترول عن إنشاء مناجم للمعادن النفيسة شمالي السودان، غير صحيحة.وجاء النفي المصري بعد تداول تصريحات منسوبة للوزير المصري كريم بدوي، بصفحات للتواصل الاجتماعي غير رسمية خارج البلاد، وفق بيان للوزارة الجمعة.

وأكدت الوزارة أن عدم صحة “إبرام عقود استثمارية تتضمن إنشاء 108 مناجم للذهب والمعادن النفيسة في شمال السودان في إطار شراكة استراتيجية”، مؤكدا أن التصريحات المنسوبة للوزير “غير صحيحة وعارية تماما عن الصحة”.

وأوضحت أن “الوزير لم يدلِ بأي تصريحات للإذاعة المصرية تتضمن هذه المعلومات، كما لم تصدر عن الوزارة أو الجهات التابعة لها أي بيانات أو إعلانات رسمية تتعلق بما ورد في المحتوى المتداول”.

وشددت على أن أي مشروعات أو اتفاقيات أو تعاقدات تخص أنشطة البترول أو التعدين يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، وبما يضمن الدقة والشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة للرأي العام.

وأشارت الوزارة إلى أنها تضع في مقدمة أولوياتها تطوير قطاع التعدين المصري وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، منوهة أن “هذا القطاع يشهد تحولات إيجابية مع تنفيذ إصلاحات شاملة تستهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبا وتنافسية في إطار تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وفتح آفاق أوسع للشراكات مع المستثمرين المحليين والعالميين”.

وأكدت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الأخبار الكاذبة والمنسوبة إلى الوزارة أو مسؤوليها.

المصدر: RT