ماذا قال الجيش السوداني بعد تحرير الكرمك؟

شعبنا الأصيل… قواتكم المسلحة تسطر فصلاً جديداً من فصول العزة والكرامة،وتؤكد بالفعل قبل القول أنها إذا عزمت حسمت، وإذا تقدمت إنتصرت ، وإذا وعدت أوفت، وتمضى بعون الله ثابتة الخطى، مستندة على عزيمة رجالها وثقة شعبها، وعدالة قضيتها في الدفاع عن الوطن وصون سيادته.

بعون الله وتوفيقه تمكنت قواتكم المسلحة والقوات المسانده، اليوم، من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق ، عنوةً واقتداراً، بعد معارك شرسة حُسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال، حيث كُبّدت مليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفرت بقاياها تجر أذيال الهزيمة والضياع، تاركة خلفها أسلحتها ومركباتها.

نحي أهلنا الصامدين في مدينة الكرمك و المناطق المجاورة ، الذين قدموا أروع صور الصبر والثبات في وجه بطش المليشيا الإرهابية. ونؤكد لهم أن حماية المدنيين والعمل على إستعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية تمثل أولوية في المرحلة المقبلة.

كما تجدد قواتكم المسلحة عهدها بأن معركة الكرامة مستمرة حتى القضاء على المليشيا الإرهابية وأعوانها، وتأمين كامل تراب الوطن.

دعواتنا بالجنة والخلود للشهداء الذين مهروا بدمائهم طريق العزة والكرامة، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة الآمنة للأسرى والمفقودين

نصر من الله وفتح قريب