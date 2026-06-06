السودان يدين ويستنكر الهجمات التي تعرضت لها دولة الكويت ومملكة البحرين

اعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم عن تضامن السودان الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، وإدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات والاعتداءات التي استهدفت أراضيهما، والتي تمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما.

وتؤكد الوزارة أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار الدولتين الشقيقتين والمنطقة بأسرها، كما أنها تقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والصراعات.

وإذ تعرب جمهورية السودان عن وقوفها إلى جانب دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنهما وسيادتهما، فإنها تؤكد رفضها القاطع لأي أعمال عدائية تستهدف المدنيين أو المنشآت الحيوية أو تهدد أمن الدول واستقرارها، وتدعو إلى احترام سيادة الدول وحسن الجوار والالتزام بأحكام القانون الدولي.

كما تجدد الوزارة دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد الحق المشروع للدولتين الشقيقتين في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.