كـلمــة فخــامـة السيــد الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمناسبة عـيد الأضحى المبارك

بمناسبة عـيد الأضحى المبارك ..

بسم الله الرحمن الرحيم

الشعـب الســوداني الكـريـم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتقدم لكم ولسائر المسلمين بالتهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الأضحي المبارك سائلاً الله أن يعيده على بلادنا بالأمن والسلام والوحدة وعلى مواطنينا ف ي كل مكان بالخير واليمن والبركات.

المواطنون الشرفاء يمر علينا هذا العيد وعاصمة بلادي تستعيد عافيتها ومواطن بلادي يثبت كل يوم أنه أقوى وأشجع من كل مؤامرة فالتحية لكم شعب بلادي المؤمن الصابر الصامد الذي اصطف لحماية أرضه ووطنه واستمسك بحبل وعروة الوطن ووحدته وعزته فما تراجع ولا وهن ولا ارتهن ولاءه لوطنه لأحد فهو يستحق منا أن نبذل جهدنا في توفير خدماته وأمنه واحتياجاته الأساسية.

نؤكد لكم إن استمرار دعمكم ووقفتكم وقتالكم مع جيشكم الأبي هو صمام أمان ووحدة هذه البلاد واستقرارها وهو الوقود لاستكمال تطهير كل ربوع السودان من دنس التمرد واستئصال عصابة آل دقلو التي تسلطت على مجموعات من الشعب السوداني وأفقرته وأهلكته ونزعت عنه لباس الأمن وألبسته لباس الخوف والهلع والفقر .

المواطنون الأوفياء يجري الترتيب لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق ويتواثق فيه السودانيون على وضع أسس للبناء الوطني ومبادئ حاكمة توحد السودان وتضع حد لأزماته المتكررة وتقرر من خلاله إكمال الانتقال المدني الديمقراطي وأن حكومة السودان ستقدم كل ما يلزم لإنجاح هذا الحوار الذي سيتم داخل السودان ويحضره ويشارك فيه (أصحاب الوجعة) وهنا أؤكد أن الشعب السوداني لن يقبل بنتائج مؤتمرات وحوارات العواصم التي تُباع وتشتري ولن يقبل أن تُفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طوابع عقائدية أو أيدلوجية أو مرتهنة لرغبات دول خارجية.

حكومة السودان ستقدم الدعوة للقوى الوطنية من غير الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني وستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته.

التحية لكم جنود معركة الكرامة وأنتم تستكملون تطهير البلاد من المرتزقة والمتمردين.

التحية لك شعب بلادي وأنت تبقى فوق الهامات معلماً وملهماً توجه بوصلة الوطن.

الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار. كل عام وأنتم بخير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته