انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية 2026 غداً بمشاركة 564 ألف طالب وطالبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الوطنية عن انطلاق جلسات امتحانات الشهادة الثانوية 2026 يوم غدٍ الإثنين، مشيرة إلى أن عدد الجالسين 564 ألف طالب وطالبة، موزعين على 3,333 مركزاً داخل السودان وخارجه، ووصفت الخطوة بأنها ملحمة الكرامة التعليمية الثالثة.

​وقال الوزير دكتور التهامي الزين حجر محمد، في بيان اليوم، إن عدد الطلاب الجالسين للامتحانات زاد هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ عدد الممتحنين في العام 2021 (480,519) طالباً وطالبة موزعين على 4,186 مركزاً داخل البلاد وخارجها، وفي العام 2022 بلغ عدد الطلاب 518,712 طالباً وطالبة موزعين على 4,253 مركزاً داخل البلاد وخارجها.

​بينما بلغ عدد الجالسين من الدفعة المؤجلة أثناء الحرب 226,684 طالباً وطالبة موزعين على 2,311 مركزاً داخل البلاد وخارجها، وبلغ عدد الجالسين من دفعة 2024 (222,404) طلاب وطالبات.

​وفيما يلي تنشر سونا نص البيان:

​التحية لمعلمي ومعلمات بلادي حملة مشاعل النور، ملح الأرض الذين حملوا رسالة العلم مهنة الأنبياء والرسل، الذين قادوا ملحمة الشهادة الثانوية للدفع المؤجلة 2023 و2024، سجلها لهم التاريخ ملحمة من معارك الكرامة جنباً إلى جنب مع جنودنا البواسل، فلهم منا التحية والتقدير والاحترام، وهم الآن في أهبة الاستعداد لملحمة الكرامة التعليمية الثالثة التي سوف تبدأ غداً؛ امتحانات الشهادة الثانوية 2026 والتي سيجلس لها 564 ألف طالب وطالبة موزعين على 3,333 مركزاً داخل وخارج السودان.

​وقد بدأت وزارة التعليم والتربية الوطنية استعداداتها مبكراً للترتيب لعقد الامتحانات وفق مصفوفة وجدول زمني لكافة المراحل، بدءاً من تسجيل الطلاب وفق المؤهلات المطلوبة بمساندة مدراء التعليم بالولايات حتى اكتمل التسجيل، وطباعة الامتحانات وتطريدها وإرسالها إلى كل المراكز داخل وخارج البلاد مع تحديد كبار المراقبين، وتجهيز أرقام الجلوس حتى اكتمل تسليمها لكل المراكز بالداخل والخارج.

​وحرصاً من الوزارة على تمكين جميع الطلاب بكافة الولايات، فقد كثفت الوزارة جهودها لعقد هذه الامتحانات وتغلبت على كافة التحديات بمساندة الجهات ذات الصلة في تسجيل كافة الطلاب المؤهلين للجلوس للامتحانات بكافة الولايات، وأولت اهتماماً خاصاً لطلاب ولايات دارفور لتسجيلهم وتمكينهم من أداء الامتحان، وتم تكوين لجنة إشرافية اتحادية من الوزارة للإشراف على تجليس طلاب دارفور المتواجدين بالولايات، حيث يتواجد آلاف الطلاب بولايات الشمالية، نهر النيل، النيل الأبيض، فضلاً عن وجود آخرين ببقية الولايات، وهذا قد زاد من أعداد الطلاب المسجلين لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كان عدد الطلاب الممتحنين في العام 2021 (480,519) طالباً وطالبة موزعين على (4,186) مركزاً داخل وخارج البلاد، وكان عدد الطلاب الجالسين لامتحانات العام 2022 (518,712) طالباً وطالبة موزعين على (4,253) مركزاً داخل وخارج البلاد، بينما بلغ عدد الطلاب الجالسين من الدفعة المؤجلة أثناء الحرب (226,684) طالباً وطالبة موزعين على (2,311) مركزاً داخل وخارج البلاد، وبلغ عدد الطلاب الجالسين من الدفعة 2024 (222,404) طلاب وطالبات.

​أما في امتحانات هذا العام 2026، فقد بلغ عدد الطلاب المسجلين (564,000) طالب وطالبة موزعين عبر (3,333) مركزاً داخل وخارج البلاد.

​فهذه المقارنة تعكس الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب الجالسين للامتحانات، وتعد مؤشراً على استقرار وتعافي العملية التعليمية والدولة السودانية، وإلى زيادة العودة الطوعية وتطبيع الحياة، وكما تم الترتيب لامتحانات الطلاب اللاجئين بشرق تشاد ليعقد لهم الامتحان في الحادي عشر من مايو 2026.

​ونود أن ننوه إلى أن كل الطلاب الذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحان في 13 أبريل 2026 أمامهم فرصة أخرى للجلوس للامتحان في 11 من مايو المقبل.

​وإشادة خاصة نقدمها لأبنائنا الطلاب الممتحنين وهم يتغلبون على الصعاب ويتحدون الظروف لمواصلة تعليمهم، مما يؤكد على قوة عزيمتهم التي زادت من عزيمتنا في التغلب على التحديات حتى أكملنا الاستعدادات لقيام هذه الامتحانات.

​كما نناشد الأمهات والآباء بالوقوف مع أبنائهم الطلاب ومساعدتهم في تهيئة البيئة المناسبة لهم وعدم التجمع حول مراكز الامتحانات.

​ونناشد السادة أئمة المساجد والهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني في إحياء سنة “فضل الظهر” لمساعدة الطلاب في الوصول إلى مراكز الامتحانات.