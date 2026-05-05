إثيوبيا تصدر بيانا بشأن الهجوم على مطار الخرطوم

نفت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الثلاثاء تورطها في الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة السودانية.وجاء في بيان الخارجية الإثيوبية: “ترفض إثيوبيا الاتهامات الأخيرة التي لا أساس لها والتي وجهت ضدها خلال مؤتمر صحفي مشترك من قبل الممثل الرسمي للقوات المسلحة السودانية ووزير الخارجية في ذلك البلد”.وأشارت وزارة الخارجية الإثيوبية إلى أن إثيوبيا تعاني بشدة من الصراع في السودان، حيث يُزعم أن المشاركين فيه يجذبون المرتزقة من بين المتمردين الإثيوبيين.وأضافت: “نظرا للعلاقات الأخوية بين بلدينا، امتنعت الحكومة الإثيوبية عن نشر الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها أطراف النزاع في السودان بحق وحدة أراضي إثيوبيا وأمنها القومي. وتشمل هذه الانتهاكات استخدام مرتزقة الجبهة الشعبية لتحرير تغراي على نطاق واسع خلال النزاع”.كما تتهم وزارة الخارجية الإثيوبية القوات المسلحة السودانية بدعم متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تغراي.وتابعت الخارجية الإثيوبية: “كما تقدم القوات المسلحة السودانية الأسلحة والدعم المالي لمرتزقة الجبهة الشعبية لتحرير تغراي، مما يسمح للجبهة بتنفيذ هجمات على طول الحدود الغربية لإثيوبيا… وهناك أدلة موثوقة وكافية على أن السودان بمثابة قاعدة لمختلف القوى المعادية لإثيوبيا”.

وتعرض مطار الخرطوم أمس الاثنين لهجوم صاروخي وطائرات مسيرة. وأعلنت الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء استدعاء سفيرها من إثيوبيا لإجراء مشاورات. مشيرة إلى أن السودان يملك أدلة على تورط إثيوبيا في الهجمات الأخيرة، بما في ذلك استهداف مواقع مدنية في الخرطوم.

وتدور معارك ضارية في السودان بين قوات الرد السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش النظامي منذ 15 أبريل 2023. وقد ازدادت مؤخرا وتيرة استخدام الطائرات المسيّرة في شن غارات على أهداف عسكرية ومدنية في السودان.

