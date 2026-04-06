القوات المسلحة السودانية: أبطال الدلنج يسطرون ملحمة جديدة من ملاحم الفداء والتضحية

شعبنا الأصيل… تواصل قواتكم المسلحة والقوات المساندة تحقيق انتصاراتها الحاسمة في ميادين العزة والكرامة، مؤكدةً مضّيها بثبات وعزيمة نحو دحر مليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها، وتطهير تراب الوطن من دنسها.

بعون الله وتوفيقه، سطر أبطال الدلنج ملحمة جديدة من ملاحم الفداء والتضحية، حيث تصدوا صباح اليوم لهجوم شنته المليشيا الإرهابية ومرتزقتها، وخاضوا مواجهة حاسمة بثبات واقتدار، إنتهت بدحر المليشيا، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتدمير قدراتها القتالية، وإجبارها على التراجع تجرجر أذيال الهزيمة والضياع .

كما تمكنت قواتكم ، من تحرير منطقة التكمة بعد معارك بطولية، كُبّدت خلالها المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مما أجبر فلولها على الفرار تاركةً خلفها آلياتها ومعداتها في ميدان المعركة.

و تؤكد قواتكم المسلحة أن الحرب مستمرة حتى القضاء التام على هذه المليشيا واستعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.

دعواتنا بالجنة والخلود للشهداء الذين مهروا بدمائهم طريق العزة والكرامة وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة للأسرى و المفقودين

نصرٌ من الله وفتحٌ قريب