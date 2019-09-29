أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019م
المجهر:
* (غندور): (حمدوك) يمثل السودان والأمر العام ما فيهو طالعني الخلا
* (حميدتي): مجلس السيادة اتخذ إجراءات صارمة تجاه ظهور السلاح
الإنتباهة:
* ترشيح امرأة لمنصب النائب العام
* مدير المخابرات لـ (الإنتباهة):هيكلة الجهاز مستمرة
* طلب للتحقيق بـ (التغيير)حول تعديل الوثيقة الدستورية
الصيحة:
* ندوة ببورتسودان تتحول إلى مظاهرات وأحداث شغب
اليوم التالي:
* مجهولون يهاجمون منازل قيادات في الحرية والتغيير بـ (الملتوف)
* حمدوك: السودانيون لا يرعون الإرهاب ومعاقبتهم بجريرة النظام المخلوع مرفوضة
* إلغاء استمارتي المغادرة والوصول بجميع مطارات ومنافذ البلاد
* المحكمة ترفض طلب الدفاع بتلاوة التهمة في قضية الرئيس المخلوع
* مصدرو الذهب يطالبون بخروج الشركات النظامية و(المركزي) من الصادر
السوداني
* إلغاء استمارة الوصول والمغادرة للمسافرين بالمطارات
* احتواء أحداث شغب محدودة ببورتسودان وهتافات ضد موسى محمد أحمد
* المؤتمر السوداني: هجوم على منازل قيادات بـ (قوى الحرية) بـ (عبوات حارقة)
آخر لحظة
* نيابة الفساد تعفي مسؤولاً من دفع كفالة قدرها (168) مليون دولار
* إجراءات مرتقبة لمحاربة الغلاء وضبط الأسواق
* مصرع (70) سودانياً في انهيار منجم بتشاد
الوطن
* مجهولون يهاجمون منازل قيادات في قوى التغيير بـ (الملتوف)
* (الصناعة): إجراءات مرتقبة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق
* أسرة (موسى هلال) تكشف عن مصادرة سياراتهم وتطالب باحترام مكانة الشيخ
الأهرام اليوم
* حمدوك: على اميركا عدم معاقبته الشعب السوداني بجريرة النظام المخلوع
* مجهولون يهاجمون منازل ناشطين بـ (الملتوف)
* تطورات في قضية البشير
الدار:
* شاهد من المراجع العام: لم أشاهد أي تقرير بمراجعة حسابات رئاسة الجمهورية طوال عملي
* الرئيس المعزول البشير دعم قناة طيبة باكثر من مائة الف يورو
* مدير الشرطة يلغي استمارة الوصول والمغادرة بالمطارات
* حمدوك يدعو لعدم معاقبة الشعب السوداني بجريرة النظام السابق
* مقتل شيخ ودفنه جوار منزل المتهم
* الصناعة: إجراءات مرتقبة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق
*الخرطوم (كوش نيوز)