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عناوين الصحف

2019/09/29

2019/09/29


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019م



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أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019م

المجهر:

* (غندور): (حمدوك) يمثل السودان والأمر العام ما فيهو طالعني الخلا

* (حميدتي): مجلس السيادة اتخذ إجراءات صارمة تجاه ظهور السلاح

الإنتباهة:

* ترشيح امرأة لمنصب النائب العام

* مدير المخابرات لـ (الإنتباهة):هيكلة الجهاز مستمرة

* طلب للتحقيق بـ (التغيير)حول تعديل الوثيقة الدستورية

الصيحة:

* ندوة ببورتسودان تتحول إلى مظاهرات وأحداث شغب

اليوم التالي:

* مجهولون يهاجمون منازل قيادات في الحرية والتغيير بـ (الملتوف)

* حمدوك: السودانيون لا يرعون الإرهاب ومعاقبتهم بجريرة النظام المخلوع مرفوضة

* إلغاء استمارتي المغادرة والوصول بجميع مطارات ومنافذ البلاد

* المحكمة ترفض طلب الدفاع بتلاوة التهمة في قضية الرئيس المخلوع

* مصدرو الذهب يطالبون بخروج الشركات النظامية و(المركزي) من الصادر

السوداني

* إلغاء استمارة الوصول والمغادرة للمسافرين بالمطارات

* احتواء أحداث شغب محدودة ببورتسودان وهتافات ضد موسى محمد أحمد

* المؤتمر السوداني: هجوم على منازل قيادات بـ (قوى الحرية) بـ (عبوات حارقة)

آخر لحظة

* نيابة الفساد تعفي مسؤولاً من دفع كفالة قدرها (168) مليون دولار

* إجراءات مرتقبة لمحاربة الغلاء وضبط الأسواق

* مصرع (70) سودانياً في انهيار منجم بتشاد

الوطن

* مجهولون يهاجمون منازل قيادات في قوى التغيير بـ (الملتوف)

* (الصناعة): إجراءات مرتقبة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق

* أسرة (موسى هلال) تكشف عن مصادرة سياراتهم وتطالب باحترام مكانة الشيخ

الأهرام اليوم

* حمدوك: على اميركا عدم معاقبته الشعب السوداني بجريرة النظام المخلوع

* مجهولون يهاجمون منازل ناشطين بـ (الملتوف)

* تطورات في قضية البشير

الدار:

* شاهد من المراجع العام: لم أشاهد أي تقرير بمراجعة حسابات رئاسة الجمهورية طوال عملي

* الرئيس المعزول البشير دعم قناة طيبة باكثر من مائة الف يورو

* مدير الشرطة يلغي استمارة الوصول والمغادرة بالمطارات

* حمدوك يدعو لعدم معاقبة الشعب السوداني بجريرة النظام السابق

* مقتل شيخ ودفنه جوار منزل المتهم

* الصناعة: إجراءات مرتقبة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق

*الخرطوم (كوش نيوز)

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