أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2019م
صحيفة الصدى :
(الصدى) تكشف الأسباب الحقيقية لعدم مرافقة نيسلون لازغيلا لبعثة المريخ
مجلس المريخ يفشل في استخراج إقامة للأغاني مايكل
العقرب يتمنى التوفيق للمريخ وينشر صورة للذكرى مع سومانا وفوفانا
هلال كادوقلي يختتم تحضيراته لمواجهة الهلال
الاجتماع الفني لمباراة المريخ والوداد غدا”.
صحيفة الجوهرة الرياضية :
موقع كاف :عملاق السودان هزم انيمبا ليعود للمجموعات
الهلال يتأهب لاسود الجبال بنشوة الفوز على الافيال
الكاردينال يجدد الثقه فى الجهاز الفنيى..يحفز الابطال بالدولار ..ويغادر لجده ودبي لانجاز مهمه خاصه
الجنرال :نستهدف لقب الابطال ورئيس انيمبا :الهلال تفوق علينا تكتيكيا واستحق الترشح
كاف يحسم ازمة الزمالك والسنغالي بالثلاثاء ..لجنة وفاقيه للمريخ ..والتعادل يفرض نفسه فى دورى السيدات
رئيس الهلال يوجه بتجديد عقودات الجهاز الفني
مولودية يطيح بالزلفانى وظفار من كاس العرب
نجوم الهلال يتسلمون حوافز التأهل امس
بعثة انيمبا غادرت الى نيجيريا
أبرز عناوين صحف الهلال الرياضية :
بعد راحة 24 ساعة من التدريبات عقب مباراة انيمبا النيجيري :
الهلال يعود إلى تحضيراته مساء اليوم استعداداً لمباراة هلال كادوقلي غداً
رئيس الهلال يجتمع بالجهاز الفني ودائرة الكرة ويؤكد على اهمية المرحلة
الكاردينال يطالب بتضافر الجهود .. وتجديد عقودات الجهاز الفني والإداري
الكاردينال يبشر بالتعاقد مع شركة كبيرة للزي الجديد الذي سيرتديه الفريق
مجلس الهلال يسلم حافز التاهل للمجموعات لكل اللاعبين عقب مران اليوم
هيثم مصطفى : نسعى لان نتوج فرحة المجموعات بانجاز تاريخي
مهاجم أنيمبا: الهلال ليس مخيفا .. ولكن يستحق التأهل
التعادل يسيطر على مباراة هلال الابيض والامل عطبرة في الممتاز
أهلي شندي يكتسح الشرطة القضارف بثلاثية في الدوري الممتاز
الرابطة كوستي تقهر الاهلي عطبرة بهدفين دون في الدوري الممتاز
الاتحاد السوداني يصنع التاريخ بأول بطولة رسمية للسيدات
التحدي والدفاع يتعادلان في أول مباراة للسيدات بتاريخ السودان
مجلس المريخ يشكل لجنة بشأن مشروع مسودة النظام الأساسي
اتحاد الكرة يكوّن لجنة للتحقيق في حادثة مدرب منتخب السودان
الزلفاني: كنت أتمنى تكرار تجربة الحصان الأسود وفترتي مع الأحمر لا تنسى
امين مال مكتب محلية شيكان يطالب بالانتخابات .. عناوين الرياضية لصفحة الهلال
اتحاد بورتسودان يوزع المعدات الجديدة لأنديته تحت اشراف والي البحر الاحمر
وزير الاوقاف بحكومة حمدوك يستقيل من منصبه في اتحاد الجزيرة ابا الرياضي
الربيع يفوز على العامل بهدفين مقابل هدف ضمن بطولة السودان المحلي في الرهد
الشباب يتوج بلقب كأس السودان المحلي في المناقل عقب فوزه على النيل بهدف
أبرز عناوين الأخبار الرياضية العالمية :
التعادل يحسم قمة اليونايتد وآرسنال في البريميرليج
بارما يخطف فوزا قاتلا من تورينو ..
سبورتنج لشبونة يعود للانتصارات من بوابة ديسبورتيفو أفيس
مبابي يشتكي من آلام عضلية قبل مواجهة الْيَوْم أمام جالطة سراي
زيدان يستبعد بيل وخاميس ضد كلوب بروج
بيكيه يلتقي بارتوميو لنزع فتيل أزمة برشلونة
براءة ميسي من التهرب الضريبي وغسل الأموال
هيرنانديز مدافع بايرن ميونخ مهدد بالغياب عن مواجهة توتنهام
الفيفا يلزم كارديف بدفع 6 ملايين يورو في صفقة سالا
قرار الكاف يضعف احتمالية إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون
موقع سنغالي: السلطات المصرية احتجزت رئيس جينيراسيون مؤقتًا
فيجولي: ثنائي سان جيرمان لا يقل أهمية عن مبابي ونيمار
سولسكاير يقود مانشستر يونايتد لأسوأ انطلاقة في البريميرليج
سولسكاير: سنتعلم من درس آرسنال
مكتوميناي: حققت حلمي ضد آرسنال.. وأشعر بخيبة أمل
روي كين يدعو لمنح سولسكاير مزيدًا من الوقت
لويز: أظهرنا نضجًا أمام مانشستر يونايتد
تأجيل مباراة النصر والفيصلي بالدوري السعودي
بوكيتينو: ظروفي السيئة لم تتغير منذ 5 سنوات
أوباميانج: كنت متأكدًا من عدم تسلل
مدرب كلوب بروج: لن نلعب دور الضحية أمام ريال مدريد
جوارديولا: خسارة دوري الأبطال لن تكون كارثة
لينجليت: الصدام مع إنتر ميلان مهم.. وفترة التحضيرات أثّرت علينا
مورينيو: لن أعود إلى إيطاليا .. العناوين الصحف لصفحة الهلال بالفيسبوك
خوانفران: سأنتمي لأتلتيكو مدريد مدى الحياة
كوفاتش: كين في كفة واحدة مع ليفاندوفسكي.. والسيطرة سلاحنا أمام توتنهام
جودين: بويول ضمن الأفضل في التاريخ
هازارد: الانتقادات لا تزعجني.. وزيدان طالبني بالمخاطرة
بوفون: ممتن لعدم التتويج بالتشامبيونزليج
ساري: ليفركوزن خصم صعب.. واللعب بثلاثي هجومي مثير للاهتمام
تشافي: جاهزون للهلال السعودي.. وأتمنى مواجهة ليفربول
مدرب الهلال السعودي: رصدنا السد جيدا.. وتشافي اكتسب خبرات كبيرة
النيلين