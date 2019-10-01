الفاشر :زيادة في حالات الإصابة بالملاريا

كثفت اللجنة الفنية للاستعداد والاستجابة الصحية لطوارئ الخريف بولاية شمال دارفور استعداداتها وترتيباتها للتدخل للحد من انتشار الملاريا والحميات الاخرى بالولاية .
واستعرضت مدير ادارة الطوارئ الصحية بالوزارة تقوى ادريس بريمة خلال الاجتماع الطارئ للجنة الذي انعقد اليوم بمقر الوزارة بالفاشر برئاسة الدكتور سليمان آدم ادريس المدير العام لوزارة الصحة و بحضور امين ديوان الزكاة ومدير التأمين الصحي ومنسق العون الانساني استعرضت الوضع الصحي الراهن بالولاية وما شهدته من تطورات خلال اليومين الماضيين، كاشفة أن التقارير قد اظهرت زيادة في حالات الملاريا بالاضافة الى كثافة توالد الباعوض الناقل لحميات (الضنك والنزفية والشكنقونيا)، الامر الذي قالت إنه استدعى وضع خطة احترازية عاجلة لمدة عشرة أيام للتدخل السريع بتدريب الكوادر وتجهيز غرف العزل وتكثيف عمليات الرش والتفتيش المنزلي تحسبا لأي طارئ، مشيرة الى استمرار العمل في توزيع ادوية الملاريا وأشرطة الفحص السريع بالمستشفيات والمراكز الصحية العاملة بكافة ارجاء الولاية، بالإضافة الى تفعيل انشطة مكافحة نواقل الامراض عن طريق الرش الضبابي والرذاذي وإجراء المسوحات الحشرية علاوة على تنفيذ انشطة التوعية والتثقيف الصحي عبر الرسائل الاذاعية وأئمة المساجد ومعلمي المدارس والمسرح الجوال والتفتيش المنزلي، إضافة إلى تفعيل نظام التبليغ اليومي .
وابدى المجتمعون استعدادهم التام للمساهمة الفاعلة و تسخير كافة الامكانيات والموارد المتاحة لمجابهة متطلبات الراهن الصحي بالولاية .
الى ذلك دعا المدير العام للوزارة الى ضرورة التنسيق المحكم بين كافة الادارات والشركاء والعمل معا وفقا للأولويات والحاجة الفعلية.
سونا