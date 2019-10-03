أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019م
المجهر:
* اعتماد الوثيقة الدستورية المعدلة
* تعيين رئيس القضاء خلال ساعات
* وزير المالية يطالب بمصادرة وبيع ممتلكات المؤتمر الوطني
الصيحة:
* تسمية (حميدتي) نائباً للبرهان
* اعتماد الوثيقة الدستورية ومنح (السيادي) تعيين رئيس القضاء والنائب العام
* توقيف (علي محمود) واتهام (طارق سر الختم) بالتعامل في النقد الاجنبي
اليوم التالي:
* وزير المالية: عرض دور وممتلكات المؤتمر الوطني في مزاد علني
* اعتماد الوثيقة الدستورية المعدلة وتعيين رئيس قضاء ونائب عام
* القبض على وزير المالية الأسبق علي محمود
* غندور: لن نقبل أي تغيير من دون ممارسة ديمقراطية
* اطلاق سراح الطالب السوداني المحتجز بالقاهرة وليد عبد الرحمن
السوداني
* اعتماد الوثيقة الدستورية وقرار وشيك بتعيين رئيس قضاء ونائب عام
آخر لحظة
* الحكومة تقترح بيع ممتلكات المؤتمر الوطني في دلالة عالمية
* اعتقال وزير المالية الأسبق والافراج عن الطالب (وليد)
* مشاجرة بين طالب ببورتسودان والدعم السريع يتدخل
* لجنة للنظر في ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً
الجريدة
* شرطي لـ (الجريدة): تم تدريب افراد بمعسكر الرويان لفض الاعتصام
* الجبهة الثورية تطالب الحكومة بالالتزام بعدم تعيين الولاة
* اطلاق سراح الطالب المحتجز بالقاهرة
الدار:
* اطلاق سراح الطالب السوداني المحتجز بالقاهرة وليد عبد الرحمن
* بالصورة والقلم: دفن الجثامين المجهولة لشهداء القيادة العامة أمس
* تجمع المهنيين: صراع الدولة العميقة ليس شماعة
* شائعة اختفاء الأعضاء التناسلية بسبب السحر والمصافحة تظهر مرة أخرى
* مجلسا السيادة والوزراء يعتمدان الوثيقة الدستورية بشكلها النهائي
* تطورات جديدة في قضية (السكيورتي) السوداني ضد السفارة البريطانية
*الخرطوم (كوش نيوز)