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عناوين الصحف

2019/10/03

2019/10/03


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019م



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أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019م

المجهر:

* اعتماد الوثيقة الدستورية المعدلة

* تعيين رئيس القضاء خلال ساعات

* وزير المالية يطالب بمصادرة وبيع ممتلكات المؤتمر الوطني

الصيحة:

* تسمية (حميدتي) نائباً للبرهان

* اعتماد الوثيقة الدستورية ومنح (السيادي) تعيين رئيس القضاء والنائب العام

* توقيف (علي محمود) واتهام (طارق سر الختم) بالتعامل في النقد الاجنبي

اليوم التالي:

* وزير المالية: عرض دور وممتلكات المؤتمر الوطني في مزاد علني

* اعتماد الوثيقة الدستورية المعدلة وتعيين رئيس قضاء ونائب عام

* القبض على وزير المالية الأسبق علي محمود

* غندور: لن نقبل أي تغيير من دون ممارسة ديمقراطية

* اطلاق سراح الطالب السوداني المحتجز بالقاهرة وليد عبد الرحمن

السوداني

* اعتماد الوثيقة الدستورية وقرار وشيك بتعيين رئيس قضاء ونائب عام

آخر لحظة

* الحكومة تقترح بيع ممتلكات المؤتمر الوطني في دلالة عالمية

* اعتقال وزير المالية الأسبق والافراج عن الطالب (وليد)

* مشاجرة بين طالب ببورتسودان والدعم السريع يتدخل

* لجنة للنظر في ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً

الجريدة

* شرطي لـ (الجريدة): تم تدريب افراد بمعسكر الرويان لفض الاعتصام

* الجبهة الثورية تطالب الحكومة بالالتزام بعدم تعيين الولاة

* اطلاق سراح الطالب المحتجز بالقاهرة

الدار:

* اطلاق سراح الطالب السوداني المحتجز بالقاهرة وليد عبد الرحمن

* بالصورة والقلم: دفن الجثامين المجهولة لشهداء القيادة العامة أمس

* تجمع المهنيين: صراع الدولة العميقة ليس شماعة

* شائعة اختفاء الأعضاء التناسلية بسبب السحر والمصافحة تظهر مرة أخرى

* مجلسا السيادة والوزراء يعتمدان الوثيقة الدستورية بشكلها النهائي

* تطورات جديدة في قضية (السكيورتي) السوداني ضد السفارة البريطانية

*الخرطوم (كوش نيوز)

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