السجائر الإلكترونية تبخر الرئة: توفيت الحالة الثامنة في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية ثامن حالات الوفاة بسبب السجائر الإلكترونية، بعد أن أكدت الهيئة المسؤولة عن الصحة في ولاية ميسوري، أن المتوفى رجل في الأربعينات من عمره.
وصرح إخصائي أمراض الرئة في مستشفى مير لويس، الدكتور مايكل بليسكو، أن الراحل لم يعاني من أي مرض خطير، لكن بعد تدخينه للسجائر الإلكترونية، المعروفة بـ«الفيب»، أصيب بتبخر في الرئتين وفارق الحياة حسب ما نشرته CNN.
وكشف «بليسكو» أن المريض عانى من ضيق في التنفس ازداد حدته بمرور الوقت، وهو الناتج من تلف الرئتين نتيجة تعرضهما للمواد الكيميائية الموجودة في البخار.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عما يُسمى بـ«تبخر الرئتين»، يقول الدكتور محمود السعداوي، رئيس قسم الصدر بكلية طب جامعة الزقازيق، إن السجائر الإلكترونية كنظيرتها العادية، فالرئة لا تحتاج إلى شيء مضاف عليها، ودخول أية أبخرة أو أدخنة من دون شك لها عواقب.
ويشير «السعداوي»، لـ«المصري لايت»، إلى أن الشعيبات الهوائية بها «كنّاسين» على حد تشبيهه، وهي عبارة عن أهداب وتعمل على تنظيف الرئة لألف مرة في الدقيقة الواحدة، فالتدخين بأنواعة تؤدي إلى وفاة هذه الشعيبات.
ينتج عما سبق تمدد الشعب الهوائية للمريض حسب قول «السعداوي»، يتبعها التهاب رئوي، ومن هنا يجب التوقف عن أي شئ يتلف الرئة، وتناولة لأدوية توسيع للشعب الهوائية.
يوضح الدكتور طه عبدالحميد، أستاذ أمراض الصدر بكلية الطب جامعة الأزهر، أن السجائر الإلكترونية هي عبارة عن نيكوتين يخرج عنه أبخرة ساخنة تشوي لحم الرئة، وبسببه تتلف الشعيرات الدموية المتواجدة بالحويصلات الهوائية، بسبب تعرضها لهواء ساخن، ومنها تتوسع فتحاتها الضيقة.
ويضيف «عبدالحميد»، لـ«المصري لايت»، أن الشعيرات الدموية في هذه الحالة تضطر إلى تصفية الماء المتواجد في الدم داخل الحويصلات الهوائية، ومنها يختنق المريض لعدم القدرة على استقبال الأكسجين.
ويلجأ الطبيب في هذه الحالة إلى وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي حسب رواية «عبدالحميد»: «ويا طلع يا مطلعش»، مضيفًا أنه قد يشعر بهبوط في الجهة اليسرى من القلب، وخروج إفرازات من فمه، منهيًا: «المدخن نتوقع له كل حاجة».
جديرٌ بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت وفاة أول شخص بسبب السجائر الإلكترونية في 26 أغسطس الماضي، مع تنويه تقارير إلى ارتفاع عدد المصابين بأمراض الرئة في أنحاء البلاد بسببها، فيما نوهت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنها على علم بوجود 193 حالة محتملة من أمراض الرئة الحادة في 22 ولاية.
فيما نصحت المراكز كل من يعاني من مشكلات في التنفس بالإقلاع عن السجائر الإلكترونية، كما على الحوامل والمراهقين الإقلاع عن كافة أشكال التدخين من خلال اتباع الطرق المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
المصري لايت