أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019م
أخبار اليوم:
البرهان وحمدوك يصطحبان وفداً رفيعاً لزيارة السعودية و الإمارات اليوم
أكبر محليات الخرطوم تعد بحسم فوضى تجزئة الخطوط وزيادة تعرفة المواصلات
تجمع أسر شهداء ثورة ديسمبر ينظم موكباً اليوم ويصدر بياناً للمطالبة بالقصاص القانوني معتمد جبل أولياء يحذر المخالفين من التعدي على الشارع العام والأسواق وتقديمهم لمحاكمة فورية
الجبهة الثورية تنفي ما تردد حول منع رئيسها من دخول إثيوبيا
مجلس الوزراء يؤكد ضرورة ملاحقة المال المنهوب ضمن خطته الاسعافية
الوطن:
انهيار مفاوضات “سد النهضة” في الخرطوم
البرهان وحمدوك يزوران السعودية اليوم
هيئة الدفاع عن البشير تنتظر نتيجة الطعن القانوني
الكشف عن “250” بلاغ “فساد” في مواجهة رموز النظام البائد
الانتباهة
تحقيقات مع وزير سابق بتملك”200″ قطعة أرض
إجراءات لاسترداد أموال منهوبة لـ”حيتان الفساد” مودعة بالخارج
التحري في أملاك خارجية لـ”50″ شخصية من النظام المباد
البرهان يزور آذربيجان نهاية أكتوبر
البوشي تدوّن بلاغًا ضد”عبد الحي” لاتهامها بالردة
السفير البريطاني لـ”الانتباهة”: من يتمنون فشل الحكومة من النظام السابق
الشرطة تتدخل لحل أزمة الميناء البري بالعاصمة
ارتفاع حالات الإصابة بحمى”الضنك” في 3 ولايات
السوداني
في أوّل حوارٍ صحفي..وزيرة الخارجية تكشف لـ”السوداني” سياسة الحكومة تجاه المحاور العربية وإسرائيل
والي البحر الأحمر: نتوقّع انقطاع كهرباء بورتسودان لمديونيات لشركة تركية
مصرع”3″ أشخاص بـ”صاعقة” بالقضارف
اختفاء طبيب سوداني في ظروفٍ غامضة بمطار القاهرة
تأجيل محاكمة البشير للبت في طلبات هيئة الدفاع
مفاوضات سد النهضة بالخرطوم تصل لطريق مسدود
أمريكا: إزالة السودان من قائمة الإرهاب هدف مشترك للبلدين
أسرة طبيب سوداني قلقة من اختفاء”نجلها” في ظروفٍ غامضة بمطار القاهرة
التيّار
الكباشي لـ”التيار”: البرهان وحمدوك يزوران السعودية والإمارات
فشل مباحثات سد النهضة بالخرطوم
قيادة الحركات تصل جوبا تمهيدًا لمباحثات السلام
مجلس الوزراء يعلن مراجعة قانون الاستثمار
مذكرة للنائب العام لتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات دفن جثامين الشهداء
وزير الري الإثيوبي: لم نصل بعد إلى طريق مسدود
خلافات حادة داخل اتحاد أصحاب العمل بالجزيرة
عائشة موسى تزور الضو حجوج وتتعهّد بتوفير الاحتياجات
الجريدة
وليد عبد الرحمن: تعرّضت للصقع الكهربائي
مفصولون من الجيش يهدّدون بحمل السلاح
حيدر الصافي: عبد الحي ما زال يغفو في حاضنة القرن السابع الميلادي
نقابة الكهرباء ترفض لجنة تسيير شكّلها وزير الطاقة
هيئة محاميي دافور تطالب بتطهير مفوضية حقوق الإنسان
الصيحة
وثائق لشبهات فساد مالي بمفوضيات دارفور
تقرير أمريكي: قائمة الإرهاب تهدّد بفشل الثورة السودانية
مطالبات باستعجال تكوين مفوضية لمكافحة الفساد
كباشي: سلطة تمديد حالة الطوارئ ستوضع أمام مجلس الوزراء للبت في سريانها
قمة لـ”البرهان وحمدوك” مع الملك سلمان بالرياض اليوم
آخر لحظة:
القبض على عبد الرحمن الخضر متنكراً بمعبر أرقين
الحكومة توقف الدعم المادي للدقيق
البرهان وحمدوك إلى السعودية اليوم
خلافات حول ملء وتشغيل سد النهضة
نقابة الكهرباء تقررمناهضة لجنة تسيير شكلها الوزير
إغلاق نفق (عفراء)
النيلين