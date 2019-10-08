مستشفيات العيون تعلن مجانيةالكشف والفحص الخميس القادم

يحتفل السودان الخميس القادم العاشر من اكتوبر الجاري باليوم العالمي للبصر والذي يأتي تحت شعار ( البصر أولاً) ويشتمل اليوم على (الفحص والكشف) مجاناً بكل مستشفيات العيون (العامة ، الخاصة ، العسكرية ، الخيرية والجامعية)، وكذلك كل مراكز البصريات الخاصة في ولاية الخرطوم ، ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تقدم خدمات العيون، إضافة لمشاركة العديد من المستشفيات ومراكز البصريات في أيام علاجية مجانية في (الدور الإيوائية ، مدارس الاطفال ذوي الاعاقة ، السجون والدور الإصلاحية والمناطق الطرفية بجانب العديد من المنتديات الثقافية والبرامج الإعلامية والتي تستمر لمدة شهر كامل.
وقال اختصاصي بصريات د٠ خالد محمد أحمد مدير إدارة صحة العين بوزارة الصحة ولاية الخرطوم لـ(سونا) إن الغرض من هذا الاحتفال لفت النظر لحوالى 225 الف كفيف بالسودان، إضافة للتعريف بالجهود الكبيرة التي تتم في مجال صحة العيون في السودان ٠
واكد خالد أن عدد المصابين بالعمى انخفض من 500 الف كفيف وبلغ أقل من 225 الف وذلك لجهود برنامج مكافحة العمى والشركاء والمنظمات، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي للعمى المياه البيضاء (الكتراكت) والتي تمثل 50٪ من جملة المصابين بالعمى، لافتا إلى أن ولاية الخرطوم تجري اكثر من 100 عملية سنويا في مستشفياتها المختلفة.
سونا