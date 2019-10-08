9 حالات اشتباه بالإسهال المائي الحاد بالجزيرة

كشف الأستاذ الرشيد محمد سيد أحمد مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بولاية الجزيرة عن التبليغ عن 9 حالات اشتباه إصابة بالإسهال المائي الحاد بالولاية 5 منها أثبت المعمل القومي للصحة العامة (إستاك) أنها سالبة وأن الإصابات عبارة عن إسهالات عاديه وليست كوليرا.
وأبان الرشيد لدى ترؤسه صباح اليوم إجتماع اللجنة الفنية للطوارئ الصحية برئاسة الوزارة أن إدارته وضعت جملة من التدخلات الاحترازية لمنع ظهور أي حالات وبائية عبر تنفيذ أنشطة وقائية للتقصي النشط في عدد من المناطق إضاقة للقيام بحملات إصحاح البيئة وتعزيز الصحة إضافة لتوزيع أسرة الإسهال المائي لغرف العزل وتسليم المعينات من صابون مطهر وتوزيع 500 حبة كلور بمنطقة ود الحداد بمحلية جنوب الجزيرة و400 حبة كلور في كمبو شاكر بمحلية المناقل.
كما تم تنفيذ عدد من حملات القضاء على ملاريا المدن لتقليل كثافة الباعوض والذباب برئاسات المحليات.
سونا