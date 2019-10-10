تسلمت مديرة جامعة الخرطوم بروفيسير فدوى عبد الرحمن على طه مهام منصبها صباح اليوم الخميس العاشر من أكتوبر عقب اجتماع ضم مدير الجامعة السابق بروفيسير أحمد محمد سليمان ،وكيل الجامعة الدكتور محمود على أحمد، امين الشؤون العلمية بروفيسير سمير محمد حسن شاهين، عميد شؤون الطلاب الدكتور محمد زكريا ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة عبدالملك النعيم أحمد حيث قدم كل منهم تقريرا مفصلا عن الآداء في وحدته كما قدم مدير الجامعة السابق للبروفيسير فدوى تقريرا مكتوبا عن الآداء للسنوات الأربعة الماضية.. وأكد الجميع استعدادهم للتعاون مع المديرة ودعمها من أجل رفعة وتطور الجامعة… ومن جانبها شكرت السيدة المدير المدير السابق والوكيل وأمين الشؤون العلمية وعميد الطلاب ومدير إدارة الإعلام على تقارير الآداء والاستعداد للتعاون من أجل رفعة وتطور الجامعة…
هذا وقد دعت المديرة مجلس العمداء لأول اجتماع بعد تسلمها مهام منصبها وذلك عند الحادية عشر من صباح الاثنين القادم 14 أكتوبر الجاري بقاعة الاجتماعات بأمانة الشؤون العلمية لمناقشة مقترحات أمانة الشؤون العلمية لإستئناف الدراسة لجميع الطلاب القدامى وبداية التسجيل لطلاب المستوى الأول بجميع كليات الجامعة..
هذا وقد هنأ المدير واعضاء الاجتماع البروفيسير فدوى بثقة مجلس الوزراء وتعيينها مديرة للجامعة متمنين لها التوفيق والنجاح في مهمتها
بروفيسير فدوى تتسلم مهاما بجامعة الخرطوم.
تسلمت مديرة جامعة الخرطوم بروفيسير فدوى عبد الرحمن على طه مهام منصبها صباح اليوم الخميس العاشر من أكتوبر عقب اجتماع ضم مدير الجامعة السابق بروفيسير أحمد محمد سليمان ،وكيل الجامعة الدكتور محمود على أحمد، امين الشؤون العلمية بروفيسير سمير محمد حسن شاهين، عميد شؤون الطلاب الدكتور محمد زكريا ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة عبدالملك النعيم أحمد حيث قدم كل منهم تقريرا مفصلا عن الآداء في وحدته كما قدم مدير الجامعة السابق للبروفيسير فدوى تقريرا مكتوبا عن الآداء للسنوات الأربعة الماضية.. وأكد الجميع استعدادهم للتعاون مع المديرة ودعمها من أجل رفعة وتطور الجامعة… ومن جانبها شكرت السيدة المدير المدير السابق والوكيل وأمين الشؤون العلمية وعميد الطلاب ومدير إدارة الإعلام على تقارير الآداء والاستعداد للتعاون من أجل رفعة وتطور الجامعة…