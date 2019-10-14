جهودلفتح الطرق ومعالجة آثار الخريف بمحليةامبدة

وجه مجلس مديري الوحدات الإدارية؛ محلية امبدة؛ خلال اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الاستاذ احمد عثمان حمزة المدير التنفيذي؛ وجه مديري الوحدات الإدارية إلى ضرورة التنسيق مع الإدارة الهندسية والصحية بمضاعفة الجهود لفتح الطرق وردم الشوارع لمعالجة آثار الخريف وإزالة وتجفيف تراكمات المياه من الأحياء ومتابعة فتح المصارف والشنايش والعبارات وتصريف المياه من الميادين والشوارع الداخلية مع استنفار جهود الشباب بالحارات للقيام بعمليات تسيير تراكمات المياه الداخلية بالاستعانة بمهندسي الوحدات الإدارية لتوفير المعينات الهندسية المطلوبة لمعالجة القضايا الصحية والهندسية والبيئية ومكافحة التوالد ونواقل الأمراض؛ بالإضافة الى ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهد في الاهتمام بمعالجة فاقد الإيرادات بالعمل الميداني والجماعي مع المتحصلين لزيادة التحصيل بغرض استكمال الخدمات وتنظيم المواقف بفتح المسارات وتسهيل حركة المواصلات والسير لدخول الأسواق؛ بجانب مراجعة موقف تنفيذ القرارات السابقة و الالتزام بالضبط الإداري والعمل على وضع التدابير اللازمة في متابعة موقف سداد المتأخرات مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تدعم رفع مستوى التحصيل، كما استعرض المجلس موقف الإيرادات للفترة من (١-١٣) من اكتوبر الجاري.
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