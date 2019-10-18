وزارة الصحة تؤكد على أهمية الرضاعة الطبيعية

أكدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم على أهمية الرضاعة الطبيعية للسيدات للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، مشددة على ضرورة الكشف المبكر للعلاج في المراحل الأولى .
وأقامت فيه وزارة الصحة – ولاية الخرطوم و مستشفى دريم التخصصي للتوليد وأمراض النساء بالخرطوم اليوم – حملة توعوية وكشف للسيدات؛ وذلك عبر عيادات كشف مبكر مجانية – عيادات نساء وتوليد مجانية – وعيادة استشارية في برنامج تغذية الرضع وصغار الأطفال – منشورات توعوية بالإضافة إلى محاضرات وورش عمل ، ونظمت الحملة التوعوية بعنوان “أكتوبر الوردي” لمكافحة مرض سرطان الثدي.
وأكدت اختصاصي التغذية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم خديجة عبدالله على أهمية الرضاعة الطبيعية حيث يحتوي حليب الثدي على جميع العناصر المغذية اللازمة للنمو والتطور، لافتة إلى أنه يعتبر وقاية من الإسهالات والالتهابات الرئوية؛ وهما المسببان الرئيسيان في وفاة الأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم.
من جانبها؛ قالت المدير الإداري بالمستشفى ورئيس اللجنة المنظمة لحملة أكتوبر الوردي الأستاذة عزة أحمد محجوب أن مستشفى دريم درجت على الاحتفال بأكتوبر الوردي لسنتها الثالثة والذي يأتي ويهدف إلى التوعية العامة والاهتمام بصحة الحامل والمقبلات على الحمل ، مشيرة الى أن الكشف بجهاز الماموغرام يتم على الأعمار الأعلى من سن الـ (35) سنة؛ أما الأعمار الأقل من (35) سنة يتم بإجراء موجات صوتية.
الخرطوم 18-10-2019م(سونا)