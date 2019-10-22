أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019م
أخبار اليوم:
مواكب ٢١ اكتوبر تجوب شوارع العاصمة والولايات والجيش يغلق المنافذ .
عرمان يدلي بتصريحات حول الاعلان السياسي بين الحكومة والجبهة الثورية .
السلطات الليبية تمنع السودانيات من السفر خارج بنغازي .
رئيس الوزراء يوجه كلمة للشعب السوداني في ذكري اكتوبر المجيدة .
الدفاع يسحب ملف اوراق قضية الشهيد الاستاذ احمد الخير .
الوطن:
حمدوك يشكو عقبات متعمدة تواجه “الإنتقالية”
الحكومة توافق على دخول مساعدات إنسانية لمناطق النزاع
إتفاق لإستيراد أكثر من “600” بص من السعودية وقطر
مواكب في العاصمة وولايات للمطالبة بتنفيذ مطالب الثورة
آخر لحظة:
مسؤول: كنا نسأل الله إيقاف صادر الماشية
وفاة مواطن داخل قسم شرطة بسبب التعذيب
هجوم على جناح الجمهوريين بمعرض الكتاب
التربية تعيد النظر في طرق التدريس
حمدوك: عقبات متعمدة تحيط بعمل (الانتقالية)
مظاهرات في عدة مدن لتنفيذ مطالب الثورة
الانتباهة
حمدوك: إجراءات لمعالجة غلاء الأسعار
البرهان: المطالب بحل”الوطني” مشروعة
حميدتي: الاتفاق مع”الثورية” عجز عنه” الدكتاتور البشير” “30” عامًا
الخارجية تتدّخل للإفراج عن حاوية خمور
مواكب تطالب بحل”الوطني” وحظره ومحاكمة رموزه
توقّعات بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الحكومة والحلو
إعفاء المتحدّث باسم الخارجية بعد”5″ أيام من تعيينه
السوداني
حمدوك: شرعنا في إنهاء التمكين بجميع مفاصل الدولة
نفوق المئات من المواشي أثناء إعادتها من السعودية
“الاستئناف” تسحب ملف قضية معلم خشم القربة
متطرّف يقتحم جناح محمود محمد طه بمعرض الكتاب
حميدتي: مستعدون لاتخاذ قرارات كبيرة وشجاعة من أجلّ السلام
حشود جماهيرية تشارك في ذكرى أكتوبر بساحة الحرية
الرأي العام
حمدوك: نواجه عقباب وعوائق”وضعت عن عمدٍ”
إقالة مدير عام وزارة الصحة بكسلا
الأمن: لا وجد لأيّ معتقل سياسي
الحكومة والجبهة الثورية توقعان اتفاق إعلان سياسي
ياسر ميرغني: ما يحدث في الأسواق”استغلال للمواطن”
النائب العام يطالب بالإسراع في بلاغات رموز النظام السابق
إدارة الزعيم الأزهري تشكّل لجنة تحقيق في أحداث العنف
وزير التربية يدعو إلى إعادة النظر في طرق التدريس المتبعة
التيّار
مسيرة جماهيرية تسلّم مذكرة للقصر الجمهوري
هجوم على جناح الجمهوريّين بمعرض الكتاب
اتفاق بين الحكومة و”الثّورية” على إرجاء التفاوض المباشر
الاستئناف تسحب ملف قضية أحمد الخير من المحكمة
كباشي لـ”التيّار”: البرهان يغادر إلى موسكو مساء اليوم بدعوة رسمية من بوتن
البرهان لـ”الثّوار”: شكرًا على تقديمكم نموذجًا راقيًا
الصيّحة
الحكومة والثّورية توقّعان على اتفاقٍ حاسم في جوبا
حمدوك: شرعنا في إنهاء دولة التمكين
مطالبات أممية بالضغط على عبد الواحد للانضمام إلى محادثات السلام
حميدتي: إرادة جديدة صنعتها ثورة ديسمبر وحقّقنا ما فشل فيه”الدكتاتور”
عرمان لـ”الصيّحة”: ما تم اليوم لم يتحقّق منذ سنوات
الجريدة
انتحار ثلاثة من ضحايا اغتصاب مجزرة فضّ اعتصام القيادة العامة
“حمدوك” لن نقدّم الوعود المجانية للشعب السوداني
مظاهرات في الخرطوم والولايات تطالب بحلّ المؤتمر الوطني
نقابة الأطباء تطالب بالتحقيق مع أحمد ربيع وتجميد عضويته في تجمّع المهنيين
فتح ملفات اغتيال علي فضل ومحمد عبد السلام
النائب العام يوجه وكلاء النيابة بمراقبة الشركة لمنع التعرّض للمواكب
اليوم التالي:
الحكومة و “الجبهة الثورية” توقعان وثيقة إعلان سياسي
عرمان لـ “اليوم التالي”: ما أنجزناه في جوبا ما كنا نحلم به لولا إرادة الثورة
حمدوك: عقبات وعوائق تجابه الحكومة منها ما وضع عمداً
النيلين