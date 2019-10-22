بالصورة: في حادثة طريفة وزير الإعلام السوداني يشتبه في ضيفة أطلت على التلفزيون بالشاعرة ”روضة الحاج” يتصل غاضباً

اشتبه وزير الثقافة والإعلام في حكومة “حمدوك” الأستاذ فيصل محمد صالح، في ضيفة شبيهة بالوزيرة السابقة والشاعرة السودانية الشهيرة “روضة الحاج”، فاتصل غاضباً على إدارة الهيئة ليكتشفوا أنها شبيهة بها، بحسب ما نقلت ” كوش نيوز”.
وحكى الحادثة الطريفة مصدر من داخل التلفزيون قائلاً: ” قبل يومين وزير الإعلام زعلان اتصل علي مدير الهيئة كيف تستضيفوا روضة الحاج.؟ المدير زعل واتصل على مدير البرامج، مدير البرامج اتصل على المنتج اتضح انو الضيفة بتشبه روضة.
مضيفاً ” عشان ماتقولوا وزير الإعلام ماشغال، الواضح انو الوزير ماحضر الحلقة بس وشاية من أحدهم”. على حد قوله.
ولاقت الحادثة الطريفة تندراً في أوساط مواقع التواصل الإجتماعي، منهم من وصفها بانجازات الفترة الانتقالية للحكومة.
وروضة الحاج محمد عثمان هي شاعرة سودانية شهيرة، من مواليد شرق السودان مدينة كسلا لأب من شندي وأم من كردفان.
حازت علي لقب شاعر سوق عكاظ لعام 2005، عملت مذيعة في الإذاعة السودانية وفي قناة الشروق الفضائية السودانية حيث تقدم برنامج سفراء المعاني وهو حوار فكري ثقافي مع رموز الفكر و الشعر والثقافة من السودانيين والعرب، وكانت آخر وزيرة للثقافة والسياحة والآثار قبل سقوط البشير.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
د.خالد
2019/10/22 at 10:48 م (UTC 2) رابط التعليق
يا لكم من تافهون ماذا لو استضافوها المعروف عنها أن ليس لها علاقه بالعمل السياسي حتى و قد كانت وزيره تستخدمون مبدأ الاقصاء بنجاح