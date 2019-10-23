أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
السوداني:
* (السوداني) تكشف بالأسماء قائمة حظر جديدة للسفر تشمل قيادات من “الشعبي”
* واشنطن تبدأ التفاوض لرفع الخرطوم من قائمة الإرهاب ومؤتمر للمانحين مطلع 2020 للدعم السودان
* الجنيه يشهد أكبر تراجع أمام الدولار
* غرفة الماشية تشكو وزير الصحة وتطالب بالتعويض
* مصرع وإصابة (12) شخصاً في حادث مروري بالنيل الأبيض
الصيحة:
* رفع مفاوضات جوبا بين الحكومة وحملة السلاح إلى نوفمبر
* القراي: لن استخدم المناهج لتمرير أفكار الجمهوريين
* اتفاق بين السودان ودولة الجنوب بشأن الحدود
المجهر:
* الحكم بالإعدام على ملازم أول بالجيش
* تأجيل المفاوضات بين الحكومة و”عبد العزيز الحلو” لمدة شهر
* قمة بين “البرهان” و”سلفاكير” خلال مشاركتهما في القمة الروسية الإفريقية
* لقاء مرتقب لـ”قوى التغيير” مع مجلسي “السيادة” و”الوزراء”
* إصابة اثنين من مهربي المخدرات بعد مطاردة مع الشرطة
آخر لحظة:
* تهديد ضابط متقاعد بالسلاح بسبب ملفات مهمة
* تعليق مفاوضات جوبا.. والبرهان يصل روسيا
* ترتيبات لإعادة السودانيين بالسجون السعودية للبلاد
* إثيوبيا تهدد مصر: مستعدون للحرب من أجل سد النهضة
* غرفة الماشية تطالب بمحاسبة وزير الصحة وتعويض خسائر التجار
الجريدة:
* تجمع المهنيين يطالب “الداخلية” التحقيق في مقتل مواطن على يد نظاميين
* أحمد ربيع يتحفظ على طلب نقابة الأطباء تجميد عضويته
* تزوير شهادات وفوضى بقطاع المهن الطبية والصحية
* “قوى التغيير” تطالب بهيكلة القطاع المصرفي والبنك المركزي
* اتحاد المخابز: عناصر من النظام البائد تخطط لانتقال توزيع الدقيق إلى المحليات
الدار:
* القبض على المتهمين الملثمين باقتحام سوبر ماركت “الإحسان” ونهبه ببحري
* القراي مدير المناهج الجديد: لن استخدم المنصب لتمرير أفكار الجمهوريين
* السلطات تفرج عن عثمان ود الجبل بالضمان لحين تقديمه للمحاكمة
* بعد إعلانه حمى الوادي المتصدع.. غرفة الماشية تطالب بمحاسبة وزير الصحة بالتعويض
* اتحاد المخابز يرفض توزيع الدقيق بالمحليات
الخرطوم (كوش نيوز)