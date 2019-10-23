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عناوين الصحف

2019/10/23

2019/10/23


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019م



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تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

السوداني:

* (السوداني) تكشف بالأسماء قائمة حظر جديدة للسفر تشمل قيادات من “الشعبي”

* واشنطن تبدأ التفاوض لرفع الخرطوم من قائمة الإرهاب ومؤتمر للمانحين مطلع 2020 للدعم السودان

* الجنيه يشهد أكبر تراجع أمام الدولار

* غرفة الماشية تشكو وزير الصحة وتطالب بالتعويض

* مصرع وإصابة (12) شخصاً في حادث مروري بالنيل الأبيض

الصيحة:

* رفع مفاوضات جوبا بين الحكومة وحملة السلاح إلى نوفمبر

* القراي: لن استخدم المناهج لتمرير أفكار الجمهوريين

* اتفاق بين السودان ودولة الجنوب بشأن الحدود

المجهر:

* الحكم بالإعدام على ملازم أول بالجيش

* تأجيل المفاوضات بين الحكومة و”عبد العزيز الحلو” لمدة شهر

* قمة بين “البرهان” و”سلفاكير” خلال مشاركتهما في القمة الروسية الإفريقية

* لقاء مرتقب لـ”قوى التغيير” مع مجلسي “السيادة” و”الوزراء”

* إصابة اثنين من مهربي المخدرات بعد مطاردة مع الشرطة

آخر لحظة:

* تهديد ضابط متقاعد بالسلاح بسبب ملفات مهمة

* تعليق مفاوضات جوبا.. والبرهان يصل روسيا

* ترتيبات لإعادة السودانيين بالسجون السعودية للبلاد

* إثيوبيا تهدد مصر: مستعدون للحرب من أجل سد النهضة

* غرفة الماشية تطالب بمحاسبة وزير الصحة وتعويض خسائر التجار

الجريدة:

* تجمع المهنيين يطالب “الداخلية” التحقيق في مقتل مواطن على يد نظاميين

* أحمد ربيع يتحفظ على طلب نقابة الأطباء تجميد عضويته

* تزوير شهادات وفوضى بقطاع المهن الطبية والصحية

* “قوى التغيير” تطالب بهيكلة القطاع المصرفي والبنك المركزي

* اتحاد المخابز: عناصر من النظام البائد تخطط لانتقال توزيع الدقيق إلى المحليات

الدار:

* القبض على المتهمين الملثمين باقتحام سوبر ماركت “الإحسان” ونهبه ببحري

* القراي مدير المناهج الجديد: لن استخدم المنصب لتمرير أفكار الجمهوريين

* السلطات تفرج عن عثمان ود الجبل بالضمان لحين تقديمه للمحاكمة

* بعد إعلانه حمى الوادي المتصدع.. غرفة الماشية تطالب بمحاسبة وزير الصحة بالتعويض

* اتحاد المخابز يرفض توزيع الدقيق بالمحليات

الخرطوم (كوش نيوز)

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