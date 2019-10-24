دسيس مان: يا ملاريا هوي ارجع وراء، الدعم كبس كبسآ كبسآ…!

يا أيها الناس…!
هذه الثورة ما زالت مشوهة فأنقذوها ..!
يا أيها الناس، هذا الوطن يتجه لهاوية فأنقذوه…! كيف لوزير يسيء لقوة رسمية وفاعل أساسي في التغيير الذي أتت به وزير بعبارات عنصرية؟؟
يا أيها الناس ماذا قال دسيس مان ؟؟
قال: يا ملاريا هوي ارجع وراء ، الدعم كبس كبسآ كبسآ…!
والدعم دعم دعمآ دعما.. !
هل هذه العبارات مدعاة للتخوين؟؟ هل هذه الأغنية التفاعليه بتخلي أيقونة الثورة دسيس مان في لحظات (دسيس خان)
طيب ليه دسيس مان خائن، ووزير الصحة شريف؟؟ والقافلة تحت عنوان (قوات الدعم السريع بالتعاون مع وزارة الصحة…! )
طيب ليه اعضاء السيادي المشرفين البرنامج وهم يتمايلون طربآ مع دسيس وقوات الدعم السريع لم يكونوا خونة؟؟
ما هذا السخف؟؟
يا نشطاء قحت قوات الدعم السريع ليها دور وطني كبير لا ينكره إلا قحاتي في عينيه غشاوة..!
قوات الدعم السريع قوة ساهمت في هذه الثورة واسهمت في تثبيت هذه الفترة الإنتقالية المترنحة ودي حقيقة معترف بيها حمدوك ذاته ولا ينكرها إلا( وزير العدل) .. !
قبل ما تخونوا إبن الهامش دسيس مان خونوا الجيش الجرار من الكادر الطبي والصحي والوزير واداراته والإعلام وكل طاقم هذه القوافل المتجهة للولايات لانهم حيستلموا الحوافز بعد انتهاء فترة القوافل..!
وقبلها اعملوا موكب لعزل اعضاء المجلس المشاركين في التدشين، وحبوبة عشة قالوا عكاظها وقع مرتين من الطرب مع (دسيس خان)…!
ولو دسيس مان خائن نتمنى لجنة اطباء السودان المركزية وتجمع المهنين تطلع بيان توقف اعضائها المتحركين ، مع قوافل الدعم السريع…!
أخيرآ: قوات الدعم السريع بهذا التخطيط الذكي والأدوار الفاعلة في سد عورات هذه الحكومة تؤكد أن الرئيس البشير ورفاقه حينما انشأوا هذه القوة كان من أجل الوطن وليس الوطني…!
وهذه محطات نتركها للمؤرخين ليكتبوا عن اعظم تجربة تنكر لها حتى الاصدقاء..!
بقلم
صبحي✍:-
1 التعليقات
وليد
2019/10/24 at 10:31 م (UTC 2) رابط التعليق
لا يقف ضد الجيش والدعم والشرطة إلا خائن للوطن ولكل جهة أخطاء بما في ذلك الثوار والجيش والدعم والأمن لكن لا يعني هذا إلغاء دورهم الوطني وأعمالهم النبيلة ودسيس مان ابن الجيش والسودان وليس في السودان هامش اليوم، هذا كان من الماضي والآن السودان واحد القلب والجسد والروح متقدم نحو السلام والمصالحة ووضع السلاح ورفع الطورية والسلوكة ومفاتيح تشغيل المصانع،