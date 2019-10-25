الطوارئ بالنيل الأزرق تسجل حالات إصابة جديدة

أكدت غرفة الطوارئ برئاسة د. مصطفى جبر الله المدير العام لوزارة الصحة الوزير المكلف بالنيل الأزرق أنها وقفت على أسباب ظهور حالات جديدة لمرض الكوليرا، مبينة أنه تم التأمين على تكثيف الأنشطة الخاصة بالتعزيز والتطهير المنزلي.
وأشارت الغرفة إلى جملة من الملاحظات قدمها أعضاء الغرفة والوفد الاتحادي شملت كافة المحاور والدفع بعدد من التوصيات أبرزها مواصلة التدخلات بالتركيز على المناطق التي أبلغ عن حالات مصابة فيها وتفعيل لجان الإشراف بجانب تكثيف أنشطة التطهير المنزلي، وإحكام التنسيق مع كافة الجهات لضمان نجاح التدخلات.
من جهته أعلن د. جبر الله أن الولاية ستستقبل القافلة الطبية القادمة من ولاية الخرطوم خلال الساعات القادمة لإسناد الجهود المبذولة لمجابهة الطوارئ الصحية.
الجدير بالذكر أن عنابر العزل بالنيل الأزرق استقبلت حالتي إصابة جديدة بالكوليرا.
سونا