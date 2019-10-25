جمعية رعاية مرضى الكلى تشيد بديوان الزكاة

أشاد مجلس إدارة جمعية مرضى الكلى بديوان الزكاة بولاية النيل الأزرق لاهتمامه الكبير بمرضى الكلى من خلال الدعم المستمر لمركز غسيل الكلى وتقديمه الخدمات الضرورية لهم.
وأعرب حبيب عبد الرحمن رئيس جمعية مرضى الكلى في تصريح (لسونا) عن امتنانهم لديوان الزكاة والتفهم الكبير لمدير الديوان فيصل حسن آدم لمعاناة مرضى الكلى وتوجيهه لإدارة المشروعات لإجراء دراسات عاجلة لمرضى الكلى وتمليكهم وسائل إنتاجية تعينهم على زيادة الدخل ومقابلة متطلبات الحياة اليومية.
وأكد حبيب وصول فريق متكامل من إدارة المشروعات لمقابلة مرضى الكلى لانتخاب مشروعات تتناسب مع أوضاعهم وتسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، و أضاف حبيب أن المشروعات من شأنها رفع الحاجة والعوز، وهو ما تعد نموذجا للتكافل المجتمعي.
وجدد حبيب شكر رئيس الجمعية و عضويتها و المرضى و أسرهم لأمانة ديوان الزكاة بالولاية ومكتب زكاة محلية الدمازين لوقفته القوية مع مركز غسيل الكلى.
سونا