افتتاح حملة القضاء على مرض البلهارسيا بالأبيض

شهدت . د آمال خليل يوسف المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية افتتاح حملة القضاء على مرض البلهارسيا والديدان المنقولة عن طريق التربة ، بمدرسة جموعة للبنين، وسط حضور مشرف من المسئولين بالولاية.
ودعت مدير الوزارة إلى أهمية الحملة للقضاء على مرض البلهارسيا والديدان المنقولة عن طريق التربة، و طالبت بالحرص على إعطاء العلاج لكل المستهدفين في الحملة.
مدير تعليم الأساس أكد تهيئة كل مدارس المحلية للمساعدة في تقديم المساعدات الممكنة لعلاج الطلاب، مشيدا بالشراكة مع وزارة الصحة والتربية والتوجيه.
منسق برنامج البلهارسيا أشارت إلى أن الحملة تستمر ستة أيام لعلاج طلاب مرحلة الأساس من مرض البلهارسيا، مطمئنة أولياء الأمور أن العلاج آمن ولا يحدث أي آثار.
سونا