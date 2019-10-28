أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأثنين الموافق 28 أكتوبر 2019م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
المجهر:
* (أمين حسن عمر): سوء تدبير نظام الإنقاذ وخطل خطابه أدى لانهياره
* أعضاء بمجلس الشيوخ الامريكي يطلبون من (ترمب) تعيين سفير بالخرطوم
الجريدة:
* شركة زادنا تبيع (500) بقرة مريضة للمزارعين بالأقساط
* تعيين خريج ثانوي مديراً ادارياً بجهاز المغتربين
* العاملون بجهاز التحصيل الموحد بالخرطوم يدخلون في اضراب مفتوح
الصيحة:
* فساد واعتداء على المال العام بشركة مواصلات الخرطوم
* عرمان: سكان المنطقتين لن يدفعوا فاتورة ثمن علمانية السودان لوحدهم
* تفجر الأوضاع بشركة (الصمغ العربي) وتدوين بلاغ ضد مديرها بنيابة الفساد
السوداني
* (المالية) لـ (السوداني): لا اتجاه لرفع الدعم
* مدير هيئة الطرق: طرق الخرطوم انتهت مدتها الافتراضية
* الشرطة تكشف تفاصيل اعتداءات موسى هلال على منسوبيها وممتلكاتها
*معلومات جديدة بشأن سودانيين مختطفين بليبيا
آخر لحظة
* إقالة (8) قيادات عليا بالعدل واستقالة مسؤول رفيع
* مطالبات بحماية المعلمين من (التحرش)
* بدء محاكمة مدير متهم بالتعامل بالدولار مع البشير
الوطن
* (الوطن) من واشنطن مع وزير المالية في حوار (الاجابات الساخنة)
* د. ابراهيم البدوي: نتائج اجتماعات واشنطن ستنعكس ايجاباً على المؤسسات التعليمية والصحية والزراعية وفتحنا آفاقاً لمنتجاتنا، وسنمول كل البنيات التحتية بما فيها مطار الخرطوم
الدار
* ترامب يعلن مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي ويكشف تفاصيل العملية
* النيابة العامة تحدد اقسام من يوم 27 إلى 10/11 لبلاغات مفقودي الاعتصام
* المحكمة تبرئ ثلاثة متهمين من تهمة تهريب 66 كيلو من الذهب الى تشاد
* إرهاب زوج وزوجته الطبيبة داخل غرفة النوم بالسكاكين بالعمارات
*مروءة مواطن دفعته لضمان أقربائه فكلفته السجن والغرامة
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للاساس والرياضيات المتخصصة للثانوي
*الخرطوم (كوش نيوز)