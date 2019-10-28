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عناوين الصحف

2019/10/28

2019/10/28


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأثنين الموافق 28 أكتوبر 2019م



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تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

المجهر:

* (أمين حسن عمر): سوء تدبير نظام الإنقاذ وخطل خطابه أدى لانهياره

* أعضاء بمجلس الشيوخ الامريكي يطلبون من (ترمب) تعيين سفير بالخرطوم

الجريدة:

* شركة زادنا تبيع (500) بقرة مريضة للمزارعين بالأقساط

* تعيين خريج ثانوي مديراً ادارياً بجهاز المغتربين

* العاملون بجهاز التحصيل الموحد بالخرطوم يدخلون في اضراب مفتوح

الصيحة:

* فساد واعتداء على المال العام بشركة مواصلات الخرطوم

* عرمان: سكان المنطقتين لن يدفعوا فاتورة ثمن علمانية السودان لوحدهم

* تفجر الأوضاع بشركة (الصمغ العربي) وتدوين بلاغ ضد مديرها بنيابة الفساد

السوداني

* (المالية) لـ (السوداني): لا اتجاه لرفع الدعم

* مدير هيئة الطرق: طرق الخرطوم انتهت مدتها الافتراضية

* الشرطة تكشف تفاصيل اعتداءات موسى هلال على منسوبيها وممتلكاتها

*معلومات جديدة بشأن سودانيين مختطفين بليبيا

آخر لحظة

* إقالة (8) قيادات عليا بالعدل واستقالة مسؤول رفيع

* مطالبات بحماية المعلمين من (التحرش)

* بدء محاكمة مدير متهم بالتعامل بالدولار مع البشير

الوطن

* (الوطن) من واشنطن مع وزير المالية في حوار (الاجابات الساخنة)

* د. ابراهيم البدوي: نتائج اجتماعات واشنطن ستنعكس ايجاباً على المؤسسات التعليمية والصحية والزراعية وفتحنا آفاقاً لمنتجاتنا، وسنمول كل البنيات التحتية بما فيها مطار الخرطوم

الدار

* ترامب يعلن مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي ويكشف تفاصيل العملية

* النيابة العامة تحدد اقسام من يوم 27 إلى 10/11 لبلاغات مفقودي الاعتصام

* المحكمة تبرئ ثلاثة متهمين من تهمة تهريب 66 كيلو من الذهب الى تشاد

* إرهاب زوج وزوجته الطبيبة داخل غرفة النوم بالسكاكين بالعمارات

*مروءة مواطن دفعته لضمان أقربائه فكلفته السجن والغرامة

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للاساس والرياضيات المتخصصة للثانوي

*الخرطوم (كوش نيوز)

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