(لولية وأولاد ماما) أغنيات (الزار) تغزو حفلات الأعراس ..!!

اِنتشرت مُؤخّراً ترديد أغنيات (الزار) في المُناسبات العامة والخاصة بصورةٍ كبيرةٍ، لرغبة الكثير من النساء فيها، ما جعل الغالبية العُظمى من الفنانات يسعين لترديدها، فيما انتقد عددٌ كبيرٌ منهن ترديد أغنيات (الزار) في حفلات الأعراس والحفلات الجماهيرية لما يحدث فيها من فَوضى قد تُؤدِّي لإيقاف الحَفل، وأكّدن أنّ ترديد مثل تلك الأغنيات في الحفلات يدخل النساء في نوبة من البكاء الشديد وحالة انهيار وفقدان للوعي ما يُشكِّل مصدر خَوْفٍ وقلقٍ على المرأة التي فقدت وَعيها، وأهل المُناسبة الذين سَيشعرون بالتّوتُّر، فيما قالت بعض النساء إنهن يُغادرن ساحة الرقص بمُجرّد ترديد تلك الأغنيات حتى لا يتأذّين لأنّ لديهن (الريح الأحمر) – على حد قولهن – عكس أُخريات أكّدن أنّهن يشعرن بالمُتعة في الرقص مع أغنيات (الزار) لأنّها تجعلهن في حالةٍ من الاِنتشاء والتّحليق في عوالم مُختلفة لا يُشاهدونها إلا هن.
الخرطوم: محاسن
صحيفة السوداني