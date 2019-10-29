يكفي أن نكتب أقصر حديث
– العجوز البريطانية تحكي لتقول
: كان زوجي.. كلما فعل شيئاً شديد السوء قلت لنفسي
: هو محظوظ.. فلو أنه فعل واحدة من الأشياء التي لا أتسامح فيها قط لكنت قد كسرت عنقه
– كانت العجوز تقول هذا وهي تئن بعد أن فعل بها زوجها أسوأ ما يخطر بالبال
– وفتاة تقول لها
: وأي شيء أسوأ مما فعل بك الآن
قالت العجوز:
أسوأ من هذا هو أن أضطر إلى أن أنظر إلى نفسي.. وجبني.. وذلي وضعفي!! لهذا أقول ما أقول
– العجوز الآن هي المسلمون في السودان.. الذين يعلنون أن الشيوعي محظوظ.. فلو أنه مس أي شيء من المقدسات لكان المسلمون قد فعلوا به الأفاعيل
(2)
– في أوراقنا أن ضربة أمدرمان أيام خليل إبراهيم تفشل لأن جنود حركة خليل كانوا يجهلون عناوين بيوت القادة.. والإذاعة والتلفزيون و..
– الآن يعرفون كل شيء
إسحق فضل الله
الانتباهة
إسحق فضل الله: الفهم والتلويح
يكفي أن نكتب أقصر حديث