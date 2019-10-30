صحة الخرطوم :عدم ظهور حالات جديدةللكوليرا

أكد د٠ أسامة أحمد عبد الرحيم مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم عدم ظهور حالات جديدة مصابة بمرض الكوليرا. وقال أسامة – في تصريح لـ(سونا) خلال جولته بمستشفى إبراهيم مالك اليوم-: إن الخرطوم ظهرت بها حالة واحدة للكوليرا قبل أسبوعين وليس هناك حالات جديدة، وأضاف قائلا: “الحمد لله الوضع في الولاية مستقر”، مؤكدا استعداد الوزارة عن تجهيز ٦ غرف عزل في عدد من مستشفيات الولاية للجاهزية والاستعداد لعزل المصابين بمرض الكوليرا في حال ظهوره والحد من انتشاره بين الأصحاء، مشيرا إلى أنه تم إنشاء غرفة عزل بمستشفى امدرمان التعليمي بواسطة منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية من خلال استخدام الموارد المحلية في صنع الغرفة لتقليل التكلفة باتباع المقاييس العالمية في تأسيس الغرفة، إضافة الى تجهيز غرف عزل أيضا بمستشفى امبدة والبان جديد، بشائر، ومستشفى بحري.
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