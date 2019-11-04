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عناوين الصحف

2019/11/04

2019/11/04


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأثنين الموافق 4 نوفمبر 2019م



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أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأثنين الموافق 4 نوفمبر 2019م

السوداني:

* الجيش: السودان يواجه خطر التنظيمات الإرهابية

* (السوداني) تكشف كواليس اجتماع الـ(48) ساعة لمجلس الوزراء

* جهات مجهولة تشتري كميات كبيرة من الدولار

* بلاغات ضد أشخاص اعتدوا على طلاب مدرسة خاصة

الصيحة:

* النائب العام يُشكل لجنة تحقيق في انقلاب (89) وعابدين الطاهر عضواً

* وزير الشؤون الدينية: لديّ تحفظات على اتفاقية “سيداو”

* استئناف المرور بطريق “أم درمان – بارا” اعتباراً من اليوم

* الحكم الاتحادي يدفع بتوصية لإلغاء منصب المعتمد

المجهر:

* “قوى الحرية والتغيير” تعلن أسماء المجلس المركزي والتنسيقية الجديدة

* “الشيخ بيتاي”: لن نترك الشرق يُدار من الصالونات المكيفة بـ”الخرطوم”

* السفارة الأمريكية: كانت هناك حاجة لتجديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان

الجريدة:

* “الحرية والتغيير”: “البشير” سيذهب إلى الجنائية

* تظاهرات بمدني والاستخبارات تعتقل طلال عبد العظيم

* مواطنو أبو حمد يشكون من تكاثر العقارب والثعابين

* مصادر تكشف عن تزوير في قانون تحصيل الموارد في عهد عبد الرحيم محمد حسين

آخر لحظة:

* وزير الطاقة لـ”آخر لحظة”: عودة قطوعات الكهرباء خلال أيام

* تسمية الولاة وتشكيل التشريعي خلال أسبوعين

* بيتاي: الشرق لن يُحكم بالتعليمات من الخرطوم

* “التغيير”: تسليم البشير للجنائية بعد الفراغ من محاكمته

الدار:

* قاضي محكمة مجزرة شقة شمبات يتنحى عن القضية

* إجراءات أمنية غير مسبوقة بعد أنباء وتقارير سرية خطيرة

* “الحرية والتغيير”: لا اتجاه لرفع الدعم عن السلع

* وزير الشؤون الدينية يطالب قادة الكنائس برفع دعاوى قضائية لاستعادة ممتلكات الكنائس

* أهالي الفادنية: نحن لا نشكك اطلاقاً في نزاهة المحكمة والقضاء السوداني

الخرطوم (كوش نيوز)

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