أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأثنين الموافق 4 نوفمبر 2019م
السوداني:
* الجيش: السودان يواجه خطر التنظيمات الإرهابية
* (السوداني) تكشف كواليس اجتماع الـ(48) ساعة لمجلس الوزراء
* جهات مجهولة تشتري كميات كبيرة من الدولار
* بلاغات ضد أشخاص اعتدوا على طلاب مدرسة خاصة
الصيحة:
* النائب العام يُشكل لجنة تحقيق في انقلاب (89) وعابدين الطاهر عضواً
* وزير الشؤون الدينية: لديّ تحفظات على اتفاقية “سيداو”
* استئناف المرور بطريق “أم درمان – بارا” اعتباراً من اليوم
* الحكم الاتحادي يدفع بتوصية لإلغاء منصب المعتمد
المجهر:
* “قوى الحرية والتغيير” تعلن أسماء المجلس المركزي والتنسيقية الجديدة
* “الشيخ بيتاي”: لن نترك الشرق يُدار من الصالونات المكيفة بـ”الخرطوم”
* السفارة الأمريكية: كانت هناك حاجة لتجديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان
الجريدة:
* “الحرية والتغيير”: “البشير” سيذهب إلى الجنائية
* تظاهرات بمدني والاستخبارات تعتقل طلال عبد العظيم
* مواطنو أبو حمد يشكون من تكاثر العقارب والثعابين
* مصادر تكشف عن تزوير في قانون تحصيل الموارد في عهد عبد الرحيم محمد حسين
آخر لحظة:
* وزير الطاقة لـ”آخر لحظة”: عودة قطوعات الكهرباء خلال أيام
* تسمية الولاة وتشكيل التشريعي خلال أسبوعين
* بيتاي: الشرق لن يُحكم بالتعليمات من الخرطوم
* “التغيير”: تسليم البشير للجنائية بعد الفراغ من محاكمته
الدار:
* قاضي محكمة مجزرة شقة شمبات يتنحى عن القضية
* إجراءات أمنية غير مسبوقة بعد أنباء وتقارير سرية خطيرة
* “الحرية والتغيير”: لا اتجاه لرفع الدعم عن السلع
* وزير الشؤون الدينية يطالب قادة الكنائس برفع دعاوى قضائية لاستعادة ممتلكات الكنائس
* أهالي الفادنية: نحن لا نشكك اطلاقاً في نزاهة المحكمة والقضاء السوداني
الخرطوم (كوش نيوز)