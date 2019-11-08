القائمة
X

رئاسة قوات الشرطة تتقدم بأحر التعازي لأسرة وذوي وزملاء المرحوم جندي سابقا نزار النعيم

بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة قوات الشرطة
الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة
المكتب الصحفي
.. ..بيان توضيحي…..

تتقدم رئاسة قوات الشرطة بأحر التعازي لأسرة وذوي وزملاء المرحوم جندي سابقا نزار النعيم فرج الله سائلين الله له الرحمة والمغفرة .
وتود رئاسة قوات الشرطة أن توضح الاتي :-
١/التحق المرحوم بقوات الشرطة في شهر مايو من العام 2016 وعمل بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.
٢/بتاريخ 16/ يونيو / 2019 غاب المرحوم عن العمل وتم تشكيل محكمة شرطة غير إيجازية في مواجهته وحكم عليه غيابيا بحضور محاميه بالفصل من الخدمة وفقا لنص المادة 63من قانون الشرطة وذلك بتاريخ 30/اكتوبر 2019.
٣/ نكرر تعازينا لاسرته وزملائه (إنا لله وإنا إليه راجعون) .

المكتب الصحفي للشرطة
٨/نوفمبر ٢٠١٩
مواضيع متعلقة
  1. الحرية والتغيير تنعي نزار النعيم الذي توفي بجمهورية مصر وتطالب بتشريح الجثمان

    نعي أليم "ما ضرك لو أطفأ هذا العالم كله أضواءه في وجهك، ما دام النور…

  2. لجان الكرامة السودانية تدشن أرقام هواتف للبلاغات عبر الواتساب

    إلى جماهير الشعب السوداني بكافة شرائحه في المركز والهامش و المؤسسات العامة نعلن لكم عن…

  3. المؤتمر السوداني: سيتم الإعلان عن اسماء المرشحين من الحزب لمناصب ولاة الولايات

    تناقلت الصفحات على الفيس بوك باهتمام قائمة المرشحين داخل حزب المؤتمر السوداني لمناصب ولاة الولايات…

  4. بيان لتجمع المهنيين حول مُشاركة أعضاء السيادي المدنيين في حملة صحية لـ”الدعم السريع”

    تجمع المهنيين السودانيين #بيان جاء في الأخبار اليوم مشاركة أعضاء من ممثلي قوى الحرية والتغيير…

  5. مبادرة سودانيات ضد سيداو: المذكرة التي هرب وزير عدل قحت وزاغ من تسلمها

    المذكرة التي هرب وزير عدل قحت وزاغ من تسلمها هرب من مقابلة نسائئا فكيف إذا…