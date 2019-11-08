رئاسة قوات الشرطة تتقدم بأحر التعازي لأسرة وذوي وزملاء المرحوم جندي سابقا نزار النعيم

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة قوات الشرطة

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة

المكتب الصحفي

.. ..بيان توضيحي…..

تتقدم رئاسة قوات الشرطة بأحر التعازي لأسرة وذوي وزملاء المرحوم جندي سابقا نزار النعيم فرج الله سائلين الله له الرحمة والمغفرة .

وتود رئاسة قوات الشرطة أن توضح الاتي :-

١/التحق المرحوم بقوات الشرطة في شهر مايو من العام 2016 وعمل بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.

٢/بتاريخ 16/ يونيو / 2019 غاب المرحوم عن العمل وتم تشكيل محكمة شرطة غير إيجازية في مواجهته وحكم عليه غيابيا بحضور محاميه بالفصل من الخدمة وفقا لنص المادة 63من قانون الشرطة وذلك بتاريخ 30/اكتوبر 2019.

٣/ نكرر تعازينا لاسرته وزملائه (إنا لله وإنا إليه راجعون) .

المكتب الصحفي للشرطة

٨/نوفمبر ٢٠١٩